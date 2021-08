La campaña de inmunización contra el coronavirus SARS-CoV-2 está teniendo una más que buena respuesta en la Comunitat Valenciana. A día de hoy el 91,4 % de los valencianos mayores de 40 años —2.649.662 personas en total— ya tienen puesta la pauta completa (dos dosis con Pfizer, Moderna y Astrazeneca y una con Janssen).

Aún así todavía hay una bolsa de gente que no pasó por los centros de vacunación cuando le tocaba por edad. Es a ellos a quiénes va dirigida la campaña de «repesca» anunciada el pasado martes por la Conselleria de Sanidad y que ayer mismo echó a rodar con el envío de los primeros SMS de segunda oportunidad. En total, y según confirmaron fuentes oficiales, los rezagados conforman una bolsa de 400.000 personas.

Su perfil, sin embargo, es variado tanto en edades como en motivaciones para no haber acudido a la primera cita, demasiadas para incluirlos a todos. Desde personas que no pudieron vacunarse por cuestiones de agenda, por problemas burocráticos, porque tenían dudas sobre si vacunarse o no —incluso por la marca de vacuna que les había tocado— o directamente no podía porque aún no se habían cumplido los seis meses desde que pasaron la infección y no podían recibir todavía la inyección.

«El perfil es muy variado y también las edades, son de todos los grupos a los que se les ha llamado de forma masiva», explicaron fuentes oficiales, lo que incluye incluso a los más jóvenes de 20 y 30 años a los que ya se ha llamado de forma masiva al estar ahora vacunando a los adolescentes de 16 a 19 años y a partir de la semana que viene a los de 12 en adelante. Tal como se anunció en su día se les dará a elegir fecha entre las dos últimas semanas de agosto y las dos primeras de septiembre pero no podrán elegir el sitio de vacunación, ya que este seguirá siendo el que les corresponda por domicilio habitual.

Para inmunizar a estos rezagados se utilizará de forma preferente dosis de Pfizer y Moderna, por encima de otras opciones y así queda explicitado en el SMS que se envía. La elección de estas formulaciones podría, incluso, servir de «efecto llamada», sobre todo para esas personas que no son antivacunas pero que no quisieron inmunizarse en su día al rechazar la marca que les había tocado, un fenómeno percibido ya por los investigadores como la socióloga Neus Salvador. Hay quienes rechazan una de las vacunas y no todas «porque tienen menos confianza» en ese en concreto, explica. «El ejemplo más claro es Astrazeneca, señalada como la peor en las encuestas», explica.

Los mensajes empezaron a mandarse ayer y todavía está por ver el éxito de la iniciativa. Desde la administración tienen claro que seguirá habiendo un grupo de personas que seguirán rechazando la vacuna aunque, por ahora, la única cifra orientativa es el del 1,3 % de personas llamadas y que se han negado activamente a inmunizarse pero no hay cifras de los que no acuden a la cita porque no quieren vacunarse pero optan por no dejarlo «por escrito».

Del 91 % al 100 % según edad

Los porcentajes de cobertura vacunal por grupos de edad que ofrece el Ministerio de Sanidad apuntan a que en el grupo de los valencianos de 40 a 49 es donde más «huecos» hay todavía. Con la pauta completa hay un 82,5 % de personas en esa edad. Por contra, se está al 100 % en los mayores de 80 años, casi al 98 % en los de 70; al 91,9% entre los de 60 años y algo por encima entre los valencianos de 50 a 59 años con un 92,1 % de cobertura vacunal. En las cohortes más jóvenes todavía se va por detrás: un 70,1 % de los treintañeros tiene al menos una dosis y un 64,6 % de los veinteañeros.

En cifras globales, hay ya un 59 por ciento de valencianos con la pauta completa y un 69 % con una primera dosis.