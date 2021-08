Medio millón de dosis para llegar a la «insuficiente» inmunidad grupal del 70 %

Lo prometido es deuda aunque en momentos pareció una auténtica utopía. La Comunitat Valenciana ha activado ya la cuenta atrás para alcanzar el 70 % de la población con la vacunación completa contra la covid. Era el objetivo señalado en el momento en que empezó la campaña de inmunización a finales de 2020, aunque sus efectos distan mucho de los que se esperaban en el momento en que se lanzó tan ambicioso plan.

La sociedad valenciana está a medio millón de pinchazos de superar tan pomposo y mencionado umbral. El jueves se superó el 70 % de valencianos y valencianas con una dosis del fármaco contra la covid. Más de 3,5 millones de los más de cinco que habitan en todo el territorio autonómico mientras que son algo más de tres los que cuentan con la pauta completa. La diferencia entre ambas (más allá de los que solo necesiten una dosis por haber pasado la infección) es el medio millón que separa a la Comunitat Valenciana del número redondo.

A esta cifra se espera que se llegue la próxima semana. Es el plazo que fijó a principios de mes el president de la Generalitat, Ximo Puig, situando ese momento en la tercera semana de agosto. Para ello habría que inocular más de 100.000 pinchazos al día y que estos supusieran la pauta completa, bien porque fuera la segunda inyección o bien porque siendo la primera la persona haya pasado la infección previamente.

Comparando los datos de las últimas semanas parece complicado que ese millón de segundas dosis pueda llegar en los próximos siete días. Por ejemplo, desde el 6 de agosto, el pasado viernes, hay 148.647 valencianos más con inmunidad completa y son 218.000 más los que han recibido una primera dosis. Si se siguiera ese ritmo en los próximos días, esas 500.000 dosis que separan a la Comunitat Valenciana del objetivo del 70 % se alcanzarían en dos semanas y media, justo en los albores del mes de agosto.

No obstante, si algo se ha visto hasta ahora en la campaña de inmunización es que el ritmo ha ido oscilando conforme han ido llegando las vacunas. En este sentido, la próxima semana muchos de los cerca de 200.000 veinteañeros que recibieron su primera dosis entre el 26 de julio y el 2 de agosto recibirán el segundo pinchazo aproximando ese porcentaje de vacunados completamente a la línea del 70 %.

Para esto, Sanidad contará con un envío para la próxima semana de más de 400.000 dosis, más del 10 % que le corresponde a la Comunitat Valenciana (por población y por compensación) de los 3,9 millones de vacunas que el ministerio remitirá a las comunidades autónomas, según el anuncio que hizo la ministra. Estas servirán para inocular segundas dosis a veinteañeros y treinteañeros así como continuar con primeras inyecciones a adolescentes.

¿Y después del 70 %?

El tan anunciado momento de alcanzar el 70 % está, por lo tanto, cercano, a entre una y tres semanas vistas. ¿Y después? Después, tocará seguir vacunando. La idea de una inmunidad de grupo del 70 % que corte la transmisión y conduzca a la pandemia a su fin ha quedado descartada por los expertos (sobre todo tras la irrupción de la variante Delta, más contagiosa) después de comprobar que las vacunas no son esterilizantes y no impiden la transmisión total del virus, aunque sí que se ha visto que la limitan.

El porcentaje de la inmunidad de grupo varía según el virus y la efectividad de las vacunas frente a este para evitar su propagación. En este sentido, los primeros cálculos en torno a la covid-19 se situaron en ese 70 % a partir del índice de reproducción del patógeno (tres casos por cada persona infectada) y una efectividad de las vacunas que se suponía total. Sin embargo, con el aumento del número de replicación del virus con la variante Delta más contagiosa y una capacidad de las vacunas de frenar la transmisión que no es del 100 % (aunque cuenta con muy buenos números) los especialistas sitúan ese nuevo porcentaje en un 85-90 %, aunque no descartan que esa inmunidad de rebaño no llegue nunca sino que la covid sea otro virus estacional más que al enfrentarse a las vacunas tiene consecuencias leves.

En este sentido, llegar al manido 70 % permitirá que siete de cada diez valencianos y valencianas tengan una protección frente a la covid, que los riesgos de una enfermedad grave caigan y con ello, que las defunciones se desplomen hasta ser prácticamente marginales, bien por aquellos no vacunados (son 9 de cada 10 en UCI) o bien por el pequeño fallo de porcentaje vacunal.

Superar las cifras del 90 % solo será posible si además de conseguir una vacunación total en todas las franjas etarias, se inmuniza a los menores de 12 años que representan cerca de un 12 % de la población. Para este grupo de edad, sin embargo, la vacunación de momento no está aprobada al no haberse estudiado sus efectos en una población que, además, se ha destacado por tener cuadros más leves y contagiar menos.