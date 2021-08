En su comparecencia ante la prensa, el president Ximo Puig anunció que durante las próximas tres semanas, en las que se aplicarán las restricciones que se aprobaron ayer, se administrará una cifra récord de 1,3 millones de vacunas a la población valenciana. De estas, medio millón de dosis, el 58 %, se inocularán durante los próximos 7 días a los jóvenes de entre 12 y 16 años. Los equipos de la Conselleria de Sanidad citarán la próxima semana a todas las personas que quedan por vacunar contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana, excepto a aquellas que hayan bloqueado el periodo por encontrarse de vacaciones.

Según avanzó el jefe del Consell, el objetivo es que el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana toda la población esté inmunizada. Ello será posible por la buena marcha del proceso de vacunación , y porque mañana, Sanidad va a recibir 500.000 dosis para paliar el déficit que ha padecido nuestro territorio desde el inicio de la epidemia y en función de su población.

Se inyectarán medio millón de dosis en una semana

Esta semana se empiezan a a vacunar a los jóvenes de 12 a 16 años, la última franja de edad de la población para la que se ha aprobado la vacuna. Se trata del tramo de valencianos que ahora mismo tiene más incidencia. Se van a inyectar medio millón de dosis en los próximos siete días. Es la segunda semana con más pinchazos desde el inicio de la vacunación.

Este grupo de edad recibirá 94.100 inyectables

Un total de 94.100 vacunas serán para segundas dosis de personas de entre 39 y 20 años. Estos valencianos recibieron su primera dosis a finales de julio.

1.300 pinchazos para seniors y 360 de Janssen para viajeros

Paralelamente, en los próximos días se inyectarán 1.300 dosis para segundas inoculaciones de personas mayores de 60 años y 360 monodosis de Janssen para viajeros internacionales.

Casi el 70 % de los valencianos ya tienen la pauta completa

En la Comunitat Valenciana se han inoculado más de 6,3 millones de dosis, lo que supone que más de 3 millones de personas ya cuentan con la pauta completa de la vacuna, casi el 70 por ciento de la población vacunable. Más del 80% tiene al menos una dosis.

80.000 personas no han podido ser citadas porque no tienen móvil

En torno a 80.000 personas no han sido citadas al no disponer de teléfono móvil, por lo que Sanidad no se ha podido comunicar con ellas a través de SMS. En estos casos, serán los equipos de Atención Primaria quienes contactarán con ellas a través de teléfono fijo.