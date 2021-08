La ola de calor extremo que asola València ha puesto en jaque la salud de los vehículos, con algunas averías típicas que nacen con las altas temperaturas. (Aquí puede consultar la alerta histórica por calor extremo en Valencia).

El coche es el mejor aliado para hacer los viajes este verano debido a la solución que aporta, con la posibilidad de ir sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad si los ocupantes son convivientes. Pero para que se convierta en buen aliado hay que cuidarlo como se merece y no lanzarse a la aventura sin previamente haber realizado las precauciones necesarias para viajar.

Para no tener sorpresas ni sobresaltos, hay que evitar, por ejemplo, errores como no aparcar el vehículo cerca de la playa para no llenarlo de arena o protegerlo del sol con un parasol. (Aquí puede ver los municipios en los que Sanitat ha activado la alerta por calor extremo en la Comunitat Valenciana)

General

Antes de viajar en plena ola de calor, hay que revisar los niveles de líquidos, los filtros, el estado de las escobillas de los limpiaparabrisas, tampoco hay que olvidar los triángulos y los chalecos reflectantes.

Aceites a tener en cuenta:

Anticongelante: nunca hay que comprobarlo en caliente, hay que dejar que el coche se enfríe.

Aceite de motor: no debe superar nunca el máximo ni estar por debajo del mínimo.

Aceite de la caja de cambios: especialmente importante en el caso de las automáticas.

Líquido de frenos: no debe tener más de dos años y debe estar siempre por encima del mínimo.

Limpiaparabrisas: ya empieza a haber bastantes insectos, así que no está de más añadir un jabón específico.

Aceite

También es muy importante revisar el estado del aceite. Hay que recordar la última vez que se cambió y cuántos kilómetros se van a hacer durante el viaje ola de calor porque puede que te pida que se rellene el depósito a mitad de viaje.

Batería

Quedarse parado a mitad de camino porque el coche no arranca en la ola de calor es frustrante y desagradable. Lo mejor antes de viajar es que comprueben su capacidad de carga en un taller especializado y, si no es el correcto, te la sustituyan cuanto antes. Las baterías son elementos muy sensibles a las altas temperaturas y si se superan los 20 grados, se puede producir un envejecimiento mucha más rápido. Hay que protegerlas.

Neumáticos

Con unas buenas ruedas se puede reducir el consumo de hasta en un 20% de combustible, y, además, se gastarán menos las ruedas. La ola de calor extremo puede provocar un desgaste de las ruedas. Además, hay que tener en cuenta que un asfalto caliente podría producir un reventón. Por ello, antes de un desplazamiento largo, hay que revisar las ruedas, sobre todo, si el coche ha estado estacionado durante un tiempo.

Protección

Hay que utilizar parasol sí o sí. Es la mejor opción para hacer frente a la ola de calor cuando dejamos el coche aparcado. Otra posibilidad sería aparcar el coche a la sombra o en un aparcamiento y dejar las ventanillas abiertas. O cubrir el automóvil con una lona. Si no puede realizar estos consejos, antes de arrancar el coche, habría que abrirlo para que bajara la temperatura interior, poner en marcha el motor y esperar unos minutos sin conectar el aire acondicionado. Una vez hecho, el aire acondicionado funcionará mejor.