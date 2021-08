El último informe del IPCC, Panel del Cambio Climático de las Naciones Unidad, que se a presentado hace unos días, no deja lugar a las dudas. El cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica que se está desarrollando es cierto y viene avalado cada vez por más datos científicos. Se acabó el negacionismo climático, si es que alguien quería seguir dando pábulo a esta corriente de la ignorancia. Del sexto informe de cambio climático destacan algunos hechos importantes. El proceso de calentamiento térmico que se registra en nuestro planeta está incentivado por los gases de efecto invernadero que emitimos, básicamente, los seres humanos a la atmósfera en un proceso que, de momento, no tiene fin, al menos a corto plazo. De manera que nos esperan tres décadas más de subida de temperatura, a la espera de que el nivel de emisiones pueda invertir su imparable tendencia actual. El balance energético de nuestro planeta está alterado por causa antrópica. Y esto es cambio climático. La urgencia de la actuación política va a ser una constante esta década, que resulta decisiva para poder revertir este proceso. El cambio climático tiene que ser centro de las políticas de todos los gobiernos del mundo. Del nuestro también. Y un aspecto territorial preocupante: la región mediterránea es una de las zonas que más está experimentando los efectos atmosféricos de este proceso. Y los modelos no son nada halagüeños para las próximas décadas. Esto nos obliga a modificar pautas económicas, de ordenación territorial y de planificación del agua, especialmente en el litoral mediterráneo. Se acabaron en nuestro país los discursos trasvasistas, las peticiones constantes de agua barata, que de mantenerse sólo conseguirán mantener en el engaño a agricultores y ciudadanos. Es el momento de buscar soluciones inteligentes, especialmente en territorios sensibles al cambio climático como la cuenca del Mediterráneo. Podemos seguir como hasta ahora, viendo el cambio climático como algo lejano. Es la mejor apuesta para nuestro fracaso como sociedad.