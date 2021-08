Los pacientes de covid persistente exigen que les reconozcan la baja laboral

«No sé si me voy a curar, solo sé que tengo 34 años y que no sé si volveré a trabajar, ojalá pudiera, pero no lo sé». Es el testimonio de Sara Haro, una joven de Vinaròs que se contagió de covid en marzo de 2020, en la primera ola, y que todavía tiene síntomas como dolor de cabeza, niebla mental, presión en el pecho o vómitos. Actualmente está de baja laboral, pero es por «trastorno distémico» y tuvo que recurrir para que esta pudiera ser renovada.