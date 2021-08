La Universitat Politècnica de València (UPV) es la mejor Politècnica de toda España, según la última edición del ranking de Shanghái, que la sitúa, en general, en la quinta posición global del estado, seguida tres puestos por detrás por la Universitat de València (UV), en octava posición. Así, estas dos universidades públicas valencianas se mantienen en el top 10 español y, además, también figuran entre las 300 mejores del mundo, un dato que cobra más relevancia si se tiene en cuenta que este estudio analiza unas 20.000 instituciones internacionales y refleja las 1.000 más destacadas.

El «Academic Ranking of World Universities» (ARWU) —conocido como Ranking de Shangái al ser elaborado por la Universidad Jiao Tong—, es la clasificación más prestigiosa desde hace 17 años, que detalla las 100 primeras del mundo y, a partir de ahí, organiza a las restantes por horquillas. Así, la UV y la UPV se encuentran en el rango que acoge de las posiciones 301a la 400.

La UPV mejora en 2021 y pasa a la quinta posición estatal, por detrás de la Universitat de Barcelona (la primera de España, en el rango 151-200); la Complutense de Madrid; la de Granada y la Autònoma de Barcelona (201-300). Por detrás de la UPV, sigue la Autónoma de Madrid, la Universidad del País Vasco y la Universitat de València —las tres entre la posición 301 y la 400—, la Pompeu Fabra; y la Universidad de Salamanca (ambas en el 401-500).

Según el listado publicado ayer, la UPV se consolida y repite en el rango al que accedió en 2020 (cuando abandonó el de 401-500), por lo que es la única politécnica española entre las 500 primeras del mundo. También mejora su lugar entre las universidades españolas, pues escala del sexto al quinto puesto, cuando hace dos años estaba en el octavo.

Así, a la UPV se le acumulan las buenas notas, pues hace poco, otras dos importantes clasificaciones de referencia —el QS World University Rankings y el de la revista Times Higher Education— también la incluyeron en sus listados.

En el ARWU, sus áreas más destacadas son las de Ciencia y Tecnología de los Alimentos , Ciencias Agronómicas o Telecomunicaciones, entre otras.

Por su parte, la UV vuelve a estar entre las 400 mejores del mundo, su posición habitual, si bien no consolida la subida del ranking anterior, que la situó entre las 200 y los 301 del mundo. En este caso, son punteros en Teledetección ; Ciencia y Tecnología; Turismo; Salud Pública y Física.

Contar con más financiación

Joaquín Aldás, vicerrector de Estrategia y Calidad de la UV, destaca que «en un contexto tan complicado», la Universitat se mantiene «en la élite», lo que considera «un gran mérito» de los investigadores e investigadoras, ya que el ARWU puntúa especialmente los artículos de investigación publicados y citados en revistas de impacto, así como la cantidad de personal investigador, el rendimiento académico por cápita o el número de egresados con reconocimientos.

De esta manera, y como denuncian reiteradamente los rectores y rectoras a través de la CRUE, el de Shanghái se convierte en un indicador más que revela la importancia de la inversión pública en investigación universitaria: solo hay que ver las primeras posiciones, ocupadas por las norteamericanas Harvard, MIT y Berkeley, si bien los EE UU han perdido cierto peso esta edición, por algunas políticas de Donald Trump.

Por esto, más que por la pandemia, fuentes de la Universitat achacan a «bajada de escalón» al lastre en la financiación y recuerdan que se necesitan proyectos de investigación con «fondos sostenidos en el tiempo» para ver los frutos; aunque apuntan que vuelven a su «posición ya consolidada» y que «reconforta» estar entre las 400 mejores, a pesar de las dificultades. De hecho, en el gráfico se ve cómo la UV y la UPV perdieron puestos especialmente después de la anterior crisis y han ido remontando.

La lista de Shanghái también incluye otras dos universidades valencianas: la Jaume I de Castelló (UJI) y la de Alicante (UA), ambas entre los puestos internacionales 600-701 y 18-21 de España. La universidad de Castelló —cuya rectora, Eva Alcón, felicitó a la comunidad universitaria ayer—, destaca en Nanotecnología, Salud pública, Química e Ingeniería; mientras que la de Alicante en Ingeniería Química y Enfermería, pero sobre todo en Turismo. En 2021 se descuelga la Universidad Miguel Hernández de Elx, que no aparece y no repite en su rango habitual (601-700). Y no es la única: España cuenta con 39 universidades en el ranking, pero ha perdido 16.