El “tiburón asesino” que hizo huir a “bañistas aterrorizados” de la playa de Benidorm

Un tópico en periodismo dice que la realidad no debe estropearte una buena noticia. Aunque en este caso más adecuado sería decir que no debe estropearte una pavorosa película de terror que ni siquiera se hubiera atrevido a firmar el mismísimo Steve Spielberg . Uno de los grandes tabloides de la prensa británica, The Sun, ha contado la historia de la tintorera de dos metros y 60 kilos de peso que esta semana apareció en aguas de Benidorm y La Vila, y que finalmente apareció muerta ayer sábado en El Campello, derrochando buenas dosis de pánico frenético, multitudes atemorizadas y peligros mortales.

Todo ello obviando que simplemente las playas de la provincia donde se avistó el desdichado ejemplar fueron cerradas por precaución, sin esos dramas casi sangrientos que plasma The Sun para su público británico, que desde Liverpool, Manchester o Londres debió creer que durante unas horas la vida apenas valía nada a las orillas del Mediterráneo alicantino.

En la crónica del diario inglés hay otro matiz curioso: como es un periódico para británicos al parecer sólo los británicos huyeron del presunto tiburón asesino. Se ve que los autóctonos de Benidorm o El Campello (o bien turistas de otras nacionalidades) no tuvieron necesidad de escapar. O porque estaban inmunizados frente al animal o porque su vida resulta menos importante que la de los súbditos de su Majestad. Eso no lo aclara el artículo.

El resto de la crónica sigue trufado por otras expresiones para la historia: habla de “policías preocupados”, “pez mortal que merodeaba la costa durante horas” o “turistas que observaban la playa congelados de miedo”… Toda una lección que debería aprenderse en el primer curso de las facultades de Periodismo de toda Europa.