El PSPV-PSOE mostró ayer su rechazo a la decisión judicial del juzgado de lo Contencioso número 1 de Castelló que permitirá que un paciente de covid-19 —ingresado en estado grave en la UCI del Hospital La Plana— reciba tratamiento con ozonoterapia en contra del criterio médico, tal como pedía la familia. Según el secretario de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV, Ignacio Subías, este aval judicial que va a permitir administrar en un centro público «tratamientos sin rigor científico frente a la covid-19», pueden «generar consecuencias impredecibles para el sistema sanitario». Según Subías, el criterio médico «siempre debe prevalecer», por lo que ha rechazado la intervención en el sistema público sanitario «de opiniones que están fuera del aval científico y profesional médico». El socialista mostró su apoyo «firme y contundente» a los profesionales de La Plana.

Fue la familia del paciente, un vecino de Borriana en estado grave por una neumonía bilateral por covid-19, la que recurrió a los tribunales después de que los médicos intensivistas de La Plana (que han recibido el apoyo de sociedades científicas diversas) se negaran a ello aduciendo que la terapia no está avalada para estas situaciones.

La Conselleria de Sanidad negó el tratamiento recordando que no hay aval científico para la aplicación de este biocida en pacientes graves de covid-19 y no estaba en la cartera de servicios. En estos días, se han manifestado en los mismos términos todas las instituciones sanitarias de la provincia de Castelló y sociedades científicas como la valenciana de Medicina Interna que recordaban que este tratamiento no está «autorizado por las autoridades sanitarias» por no haber sido acreditada su «eficacia y seguridad en humanos».