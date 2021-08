"Da rabia ver a gente ingresada que no se ha vacunado cuando ha tenido opciones para hacerlo"

¿Cómo está la situación en esta quinta ola de la pandemia?

La situación se parece a la de la segunda ola en cuanto a presión hospitalaria. En cuanto a la situación de la Atención Primaria, se está pareciendo más a la tercera ola, porque el número de pacientes ambulatorios es muy alto y eso presiona a una Atención Primaria y a Salud Pública en pleno verano, con lo que eso supone de personal. Es ahí donde está la presión. También en los servicios de Urgencia y en los servicios de Microbiología, puesto que hay más contactos, más rastreos y más pruebas. A nivel del hospital, tenemos una cantidad de pacientes que se parece a la segunda ola. La diferencia es que las edades son entorno a 46 y 48 años, no se traduce tanto en la UCI, las estancias son algo más cortas y la mortalidad es mucho más baja.

¿Les preocupan las reinfecciones en personas vacunadas?

El virus con esta variante Delta tiene mayor poder de transmisión. Las vacunas en los ensayos y en la práctica han demostrado que previenen de la enfermedad grave y de la muerte. La prevención de la transmisión no es tan efectiva y algún vacunado se infecta. Pero la proporción de pacientes que ingresan vacunados respecto al resto es muy baja. El número de pacientes de más de 80 años ingresados no llega a cinco en mi departamento. Las residencias tienen una situación bastante buena. La efectividad de las vacunas para la enfermedad grave y muerte no tiene discusión. Te da rabia ver gente que ingresa y no está vacunada, con opción de haberse vacunado. La gente tiene que ver el beneficio de las vacunas.

¿Qué errores hemos cometido este verano para que nos veamos en una quinta ola?

Los mismos de siempre. Pensar que esto estaba superado, no guardar las medidas óptimas y la falsa seguridad que en algunas personas ha dado la vacuna. También hay cierta fatiga pandemia en algunos colectivos, sumado al verano. Los mismos errores de siempre, pensar que esto está terminado

¿Cuándo podremos hacer una vida prepandémica?

Es una buena pregunta. El problema hay que enfocarlo desde dos puntos de vista. En lo relativo al covid como tal y en lo que puede asemejar. Como los síntomas iniciales son iguales a los de una gripe o de un virus respiratorio sinticial, cualquier proceso respiratorio por encima de tasas de incidencia de nueva normalidad va a ser covid hasta que se demuestre lo contrario. Todo dependerá de la incidencia. Si tenemos incidencias de nueva normalidad se pueden relajar las medidas, pero con mucha vigilancia, mucha PCR, mucho seguimiento... La cobertura vacunal tal cual vaya avanzando no será del 100% en la transmisión, pero sí en prevenir la enfermedad grave y eso seguirá manteniéndose. Un dato que llama la atención es que se pueden contar con los dedos de una mano gente que haya pasado la enfermedad, que esté vacunada y que haya vuelto a ingresar. Da la sensación de que la inmunidad más fuerte es la que da una dosis de vacuna. Protege más a nivel de anticuerpos que las dos dosis de la vacunada.

¿Para cuándo la tercera dosis?

De momento es una decisión política. Una tercera dosis es posible, pero no creo que sea necesaria para todo el mundo. Habrá que definir grupos de riesgo.

La variante Delta obliga a elevar el número de personas a vacunar. ¿Habrá que inmunizar a los niños por debajo de doce años?

Harán falta datos de ensayos en niños que ya están en marcha. Todo lo que sea vacunar a los niños es quitarte un reservorio, porque el virus siempre va a ir al más débil y el más débil siempre es el no vacunado. El virus hará los cambios que necesite para infectar al huésped.

¿Puede mutar para ser más grave en niños?

No tiene por qué ser más virulento. No siempre el cambio que haga para infectar más significa que sea más virulento. Es difícil de saber. La población que se infecta ahora es más joven y está menos grave. Pero la posibilidad de que haga una variante que se adapte a niños está ahí. Por lo que cuanto más población vacunada haya y se mantenga en el tiempo la inmunidad, hará que esto se endemnice. Tendremos algo nuevo en la cartera de servicios de la virología. Lo malo es que otras enfermedades, como el sarampión, se distinguen rápido y aquí hay que hacer pruebas.

¿Entonces esto ha venido para quedarse?

Creo que sí puede endemizarse porque tiene condiciones para ello. Tiene capacidad de mutación y una capacidad alta de transmisión. Lo que no se sabe es si será epidémico, como la gripe, o endémico, como el sarampión o la varicela, que van a picos porque haya un escape vacunal o sitios de riesgo donde haya una transmisión local. Yo creo que se irá a brotes más que una ola gorda. Con todo, la capacidad de mutar del coronavirus es ridícula al lado del virus de la gripe o por ejemplo al lado del VIH. Una persona infectada de VIH puede tener tantas variantes y mutaciones dentro de su cuerpo como todas las variantes del covid.