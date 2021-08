No es tan famoso como el programa Erasmus+ pero, igualmente, ofrece una experiencia internacional, una oportunidad de inserción laboral y la posibilidad de mejorar la formación de sus participantes, así como su nivel de idiomas. El programa europeo Eurodisea, —una iniciativa de la Asamblea de las Regiones de Europa— ha acercado a un grupo de 23 jóvenes de diferentes países a la Comunitat Valenciana, donde estarán de tres a siete meses realizando prácticas laborales en diferentes áreas, instituciones y empresas después de haber finalizado sus estudios y contar con un título que lo acredite.

Como apunta la Conselleria de Haciencia, la mayoría de los 23 jóvenes (14 chicas y nueve chicos) de entre 18 y 30 años y que llegaron a la Comunitat Valenciana a mitad de junio, proceden de Bélgica (19) y el resto de Italia (dos personas), Portugal y Rumanía (una persona en cada caso).

Lucie Rigutto es una de las jóvenes de Bélgica que ya está instalada en València. Tiene 26 años y ha estudiado gestión hotelera, y su interés por mejorar sus idiomas y conocer otras culturas la ha llevado a viajar mucho. Ahora trabaja en València Activa —un espacio de co-working dependiente del Ayuntamiento de València—, como gestora de proyectos europeos y prepara uno sobre medio ambiente y cambio climático.

«Lo que más me interesa es participar en reuniones con personas emprendedoras para entender sus proyectos y ayudarles a ponerlos en marcha», explica la joven. De hecho, de Eurodisea destaca que permite «compartir ideas y puntos de vista con personas de otros países».

Enamorada de España, pues ya estuvo en Andalucía y tenía intención de volver, Lucie añade que el programa de Estrasburgo «ofrece la posibilidad de mejorar en un área concreta» o, como es su caso, «descubrir algo nuevo». «Cuando vi en internet que había vacantes en València, no lo dudé. No conocía la ciudad en absoluto antes de venir, pero debo decir que no me ha decepcionado: el centro es precioso y me encanta la proximidad a la playa y a la naturaleza», afirma.

Por todo esto, cree que Eurodisea «puede ser un trampolín en nuestras vidas porque varias personas del grupo queremos quedarnos a trabajar en València», apunta.

Otro ejemplo es el de Leonor Barao, una joven portuguesa de 21 años. Con estudios de Fotografía y Multimedia, realiza las prácticas en el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació. «Hago vídeos y fotos para las redes sociales, en algunos casos para el Museo de Bellas Artes de València y es un ambiente muy chulo que me gusta mucho. Antes solo veía obras de arte y ahora sé el gran proceso que hay detrás, por ejemplo, para hacer una buena restauración», asegura.

A tiempo completo

Leonor buscaba trabajo y ya tenía idea de viajar y recomienda, «sin duda», que las y los jóvenes aprovechen Eurodisea. «Te ayudan con la parte administrativa y los papeles y el primer mes tienes pagado el alojamiento y la comida, clases de español y reuniones sobre el trabajo; siempre tenemos alguien que nos ayuda», explica la fotógrafa. Asimismo, también cuentan con actividades de inmersión cultural para facilitar su integración en su nuevo entorno laboral.

Sobre València, la joven portuguesa coincide con Lucie en que es «muy bonita» y también destaca el trato «amable y accesible» de las personas que ha conocido las últimas semanas.

Desde la Conselleria de Hacienda explican que el programa combina «empleo y formación», con prácticas a tiempo completo y una remuneración acorde al nivel de vida del destino. Además, Andreu Iranzo, director general de Fondos Europeos, recuerda que los jóvenes valencianos también pueden optar a través de Eurodisea a prácticas en regiones de 10 países: Bélgica, Croacia, Francia, Italia, Rumanía, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Portugal, Serbia, Georgia y Suiza.

Para el ejercicio de 2021, la conselleria ha destinado 316.000 euros para las empresas que ofrezcan prácticas, una cantidad cofinanciada por el Fondo Social Europeo. En total, en el periodo 2014-202, la Generalitat ha certificado del programa Eurodisea un total de 1.742.511 euros.

Los 23 jóvenes que han llegado este verano son una parte de los 45 que en total vendrán a la Comunitat Valenciana durante este año. Hacen prácticas en 14 empresas e instituciones valencianas repartidas por las tres provincias y entre las que hay varios ayuntamientos, la Universitat Jaume I de Castelló, o la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, entre otros.

La mayoría de formaciones se desarrollan en campos relacionados con el marketing, la comunicación y las redes sociales; gestión de proyectos europeos, y turismo; aunque también hay en Administración; Química y Diseño Gráfico.