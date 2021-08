En mayo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez puso una fecha en el horizonte. En 100 días que se cumplían ayer 18 de agosto, el 70% de la población española iba a estar vacunada. Ha sido por poco, pero no se ha podido llegar al objetivo prometido. Según las cifras oficiales de vacunación que ayer hicieron públicas la Conselleria de Sanidad y el propio ministerio, en la Comunitat Valenciana ya tienen la pauta completa 3,157 millones de valencianos (3,160 según las cifras ministeriales) lo que supone el 62,5 % de la población total de la C. Valenciana, que el INE marca en 5.049.415 personas.

A ocho puntos todavía del objetivo marcado, el límite al que sí llegó ayer la campaña de vacunación es al del 70 % de la población «diana». El matiz es importante porque, en este caso, se trata de haber inmunizado con la pauta completa (dos dosis en Pfizer o Moderna, una en Janssen o a quien hubiera pasado la covid) a siete de cada diez personas de las que está previsto vacunar, todos los mayores de 12 años, y que suponen 3.534.590 valencianos y valencianas.

Son pues 377.000 las dosis que aún hace falta poner para llegar al objetivo marcado por Sánchez, y aún faltarán unos días para llegar teniendo en cuenta que, en una jornada, cerca de 70.000 valencianos han pasado a conseguir su segunda dosis.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, daba sin embargo por cumplido el objetivo «que nos marcamos para final del mes de agosto», aunque advirtió que «todavía queda mucho camino y debemos continuar». En esta línea, insistió en que «la vacuna es la mejor arma, y su eficacia está más que demostrada, por lo que el objetivo continúa siendo que la mayor parte de la población esté protegida contra el virus».

En estos momentos el 100 % de los mayores de 80 años tiene la pauta completa, pero el porcentaje va decayendo según baja la edad. Entre los valencianos de 40 años, faltan un 16,7 % por inmunizarse y por detrás, la pauta completa ha llegado ya al 56,4 % de los treintañeros, al 22 % de los veinteañeros y tan solo a un 4,4 % de los adolescentes de 12 a 19 años.

Con todo, la llegada masiva, ahora sí, de vacunas está haciendo posible recuperar a mucha gente que no se vacunó en su día e incluso adelantar citas. La campaña de «repesca» para poder dar de nuevo cita a los 400.000 valencianos que no acudieron en su día a vacunarse (por estar fuera, de vacaciones o por múltiples motivos) ha comenzado ya y la C. Valenciana ha sido una de las primeras en ejecutar el acuerdo de la Comisión de Salud que permitía reducir el plazo para vacunar a los que hayan pasado la covid-19. Ahora, en vez de 6 meses, solo habrá que esperar dos según adelantó ayer este diario, con lo que la bolsa de personas pendientes de inocularse bajará antes. Todo para intentar llegar cuanto antes a ese 70% de la población total, y según el consejo de los expertos, superarlo porque la mayor transmisibilidad de la variante Delta y las grietas de efectividad que ha abierto en las vacunas hace conveniente aumentar este porcentaje.

Otros 12 fallecidos

Las altas cifras de vacunación están llegando de forma paralela al descenso paulatino de la cuarta ola que, sin embargo, ahora deja las cifras más altas de fallecidos. Ayer se notificaron otros 12 decesos de los últimos 7 días, que elevan la lista oficial a 7.605. Solo en esta semana se han reportado 39 muertos de los últimos 7 días, 126 desde la última semana de julio.

Por otra parte, Sanidad notificó 1.290 contagios, un 20,8 % menos que el mismo día de la semana anterior y la Incidencia Acumulada de la C. Valenciana se sitúa ya en los 312 casos por 100.000 habitantes. La bajada en positivos está facilitando la reducción de personas en hospitales. Según las cifras oficial ayer había 529 pacientes en algún hospital, de los que 87, la misma cifra que el martes, estaban graves en alguna UCI.

Puig pide «máxima prudencia» antes de decidir la desescalada

El president Ximo Puig insistió ayer en pedir «máxima prudencia» antes de abordar la desescalada a partir del 6 de septiembre, tras advertir de que la presión hospitalaria sigue bajando «muy lentamente», no tan drásticamente como la incidencia. «Tenemos que esperar porque aún tenemos una incidencia en las UCI importante», ahondó sobre la posible reapertura del ocio nocturno. Puig subrayó que la desescalada podrá plantearse «si continúan los datos en la dirección actual y la vacunación sigue acelerándose», haciendo hincapié en que se había alcanzado el porcentaje del 70 % de los mayores de 12 años con la pauta completa.