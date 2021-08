Las atípicas Fallas que València celebra este año de pandemia han empezado la cuenta atrás y la ciudad se prepara para el primero de sus actos, la plantà, con la llegada a sus calles este jueves de parte de los ninots y monumentos que estaban almacenados desde marzo de 2020.

Desde primera hora, las instalaciones de Feria Valencia han vivido un trajín de camiones que los próximos días irán llevando las figuras falleras a las zonas donde empezarán a montarse los monumentos falleros de unas fiestas que, como ha dicho el alcalde, Joan Ribó, "no son Fallas sino unos actos falleros".

Precisamente, Ribó, junto al concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha acudido por la mañana a supervisar el inicio del traslado de los ninots, almacenados desde que se anunció que se suspendían las Fallas de 2020 solo a unos días de su inicio y con todo ya a medio montar en las calles.

Desde entonces, esos monumentos que ya estaban en las calles han ocupado una nave de las instalaciones feriales, junto a ninots y escenas que otros artistas llevaron para vaciar sus talleres y poder seguir trabajando, y que está previsto que empiecen a salir hacia las calles el próximo lunes.

También los talleres de los artistas han empezado con los movimientos desde este jueves, ya que las fallas de la sección de Especial -las de mayor presupuesto- se han guardado en estas instalaciones y ya empiezan a abandonarlas para desplegar su arte, su color y su ironía por las calles de la ciudad.

Ribó ha reconocido que la celebración de las fiestas de València del 1 al 5 de septiembre no tendrán grandes concentraciones de gente, como es habitual, y estarán condicionadas por el "respeto" a todas las normas impuestas por Sanidad en temas de seguridad.

"Vamos a unos actos falleros, no me gusta llamarlos Fallas porque no van a ser unas Fallas normales", ha sostenido para añadir que "es imprescindible que se planten y se quemen y se hagan todos los actos seguros para empezar un nuevo ciclo" y "cerrar una fase y empezar una nueva: las Fallas del 22".

Según ha dicho, "se cierra el ciclo" que se empezó en las mismas instalaciones en el momento en que empezaron a almacenarse los ninots y monumentos que estaban listos para su plantà en marzo de 2020.

"Las Fallas son un ciclo y queremos terminar el ciclo del 21 de la manera más digna posible pero a la vez de la manera más segura", ha insistido para subrayar: "Estamos ante unos actos falleros seguros y ante el final de un ciclo que nos rompió el coronavirus en 2020 y que queremos finalizar para celebrar unas Fallas normales en 2022".

Ha reconocido que los niveles de turismo no serán los mismos que otros años de Fallas, aunque, ha añadido, "eso no quiere decir que no vaya a haber nadie", y ha valorado que el mundo fallero ha formado a sus coordinadores covid para "garantizar que todo se va a hacer con la máxima seguridad".

El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, también se ha manifestado en los mismos términos: "No son las Fallas como las que conocemos habitualmente, que acaban a veces de madrugada, que tienen actos masivos, que hay 'mascletaes' en la plaza del Ayuntamiento; todo eso no va a existir".

"En la plaza del Ayuntamiento, además de estar la falla plantada, no va a haber mucha actividad. Seguimos manteniendo el toque de queda y a la una, todo el mundo en su casa y no habrá actividad fallera. Vamos a acoplarnos a las normas", ha añadido.

El coordinador de Eventos de Feria Valencia, Juan Parra, ha explicado que este jueves han salido las primeras fallas hacia las calles y está previsto que las últimas salgan el día 31, "directamente para plantar".

"En Feria estaremos de 8 a 20, conforme vengan los camiones irán cargando y saliendo. Ahora está solo Tragsa sacando las que recogieron de la calle cuando se suspendieron, pero a partir del lunes, los artistas que las trajeron para vaciar sus propios talleres vendrán con sus medios para sacarlas", ha agregado.

Parra, que ya recepcionó la llegada de los monumentos a Feria Valencia en marzo de 2020, ha asegurado que se han mantenido "en perfectas condiciones".

La llegada de los monumentos a las calles ha mantenido expectantes a los falleros que las esperaban, aunque este jueves apenas se han dedicado a bajar los ninots embalados de los camiones y amontonarlos a la espera de la plantà.

Rafa Mengó, presidente de la comisión L'Antiga de Campanar, la última en coronarse como la mejor en 2019, y presidente también de la Federación de Fallas de Especial, ha reconocido que hay "muchas ganas" de recibir los monumentos para montarlos y poder celebrar unas Fallas.

Ha explicado que algunos monumentos han empezado a salir este jueves de los talleres y durante el día llegarán a las fallas, como la de Sueca-Literato Azorín, aunque a otras como L'Antiga llegarán el viernes.

"Hay que traerlas a las calles, destaparlas y ver cómo están, pero calculamos que perfectamente. Lo verán los artistas cuando les quiten los plásticos", ha apuntado para reconocer que tienen "esperanza y confianza de que la pandemia vaya a menos y haya las menos restricciones dentro de lo que serán estas Fallas".