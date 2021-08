Cuando pensamos en la Rivera Maya es habitual que se sucedan imágenes de interminables kilómetros de arena, grandes establecimientos hoteleros y un incalculable patrimonio histórico. No obstante, más allá de la conocida imagen de esta espectacular región caribeña, hay un dato a tener en cuenta: la barrera de coral que habita estas aguas es la segunda más grande del mundo, solo por detrás de la australiana. Y se encuentra en grave peligro. Un último estudio realizado en esta zona denota que, cada año, los corales reciben una cantidad superior a doscientas toneladas de protectores solares. Muchos de ellos con componentes químicos nocivos. No para el ser humano, pero sí para la vegetación y hábitat marinos. En otras regiones del mundo, con gran afluencia turística, ya se han tomado medidas al respecto. Desde Hawaii a la isla de Aruba, en Venezuela, pasando por remotos parajes como las islas Vírgenes, Key West o Palou, las autoridades han prohibido el uso de protectores solares que contienen elementos nocivos para los mares. Quizá aún no es tarde para que, desde el carismático país caribeño, puedan tomar conciencia y liderar un cambio en este sentido con la ambición de preservar un área tan importante. Y también para que todos los que se acerquen a la misma puedan disfrutarla en pleno esplendor.