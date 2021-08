El Gobierno gasta en Valencia seis millones en reponer arena de playa

El Gobierno lleva gastados 6,4 millones de euros desde 2016 en reponer arena de playa en la costa valenciana. La cifra se va a disparar en los próximos meses con el proyecto de regeneración de las playas de L’Arbre del Gos, El Saler y Garrofera de València que conlleva la reposición tres millones de metros cúbicos de arena que van a ser extraídos del fondo marino de Sueca y Cullera. Un plan que cuenta con el rechazo de los vecinos de las urbanizaciones de la Casbah (que han presentado alegaciones) y de expertos como el catedrático de Costas de la Universitat Politècnica de València José C. Serra Peris que defiende que no es una buena solución.

España ha gastado 60,6 millones de euros en reponer arena de sus playas en los últimos cinco años y medio. Según datos oficiales difundidos por el portal Newtral, el Ejecutivo ha invertido 16,7 millones de euros desde 2016 en Cádiz, 8,5 millones en Huelva, 7,2 millones en Málaga y 6,4 millones en Valencia. La costa valenciana tuvo un aporte importante de arena tras el temporal Gloria de 2020 y la inversión ahora se va a multiplicar para paliar la regresión que han sufrido las playas del sur de València desde 1965 a causa de las sucesivas ampliaciones del puerto.

El Ministerio de Transición Ecológica dio luz verde hace dos semanas al trasvase de tres millones de metros cúbicos de arena a las playas del Saler, la Garrofera y L’Arbre del Gos que se extraerán de un yacimiento submarino frente a las costas de Sueca y Cullera. La recién aprobada evaluación de impacto ambiental por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental era esperada desde hace meses pues resulta decisiva para la regeneración de las playas del sur de València, ubicadas en el parque natural de la Devesa. El proyecto de regeneración de las tres playas tiene un presupuesto de 28 millones de euros.

Con la declaración de impacto favorable la regeneración de las playas está más cerca. El proceso de extracción de la arena, no obstante, será complicado y obligará, según advierte la declaración de impacto ambiental, a cerrar las playas cuando el proyecto esté adjudicado independientemente de la época del año. Aunque la Generalitat ha alegado para que se evite la ejecución del trasvase y los dragados durante el verano, el ministerio advierte de que podrán realizarse dada la complejidad de la intervención y en función de la disponibilidad presupuestaria en cualquier momento del año, sin excepciones.

Al proyecto de dragado de arena de Cullera han presentado alegaciones los vecinos de las urbanizaciones de la Casbah, cuyas viviendas están al borde de desaparecer por la regresión de la costa, que ahora se regenerará ganando hasta 70 metros de anchura y volviendo así al estado en que se encontraban en 1965, antes de las ampliaciones del puerto de València, que están entre las principales causas de la fuerte erosión de estas playas. En total está previsto la regeneración de siete kilómetros de costa al sur de València.

Sin embargo, algunos expertos no lo tienen claro. El catedrático Jose C. Serra advirtió la semana pasada en un artículo en este periódico de que «se deberían haber estudiado más alternativas». «Existe solución y personalmente lo tengo claro. Conseguir que no se forme una barra (acumulación) de arena entre los espigones de encauzamiento de la Gola del Pujol es posible, existe solución y, además, favorecería a la playa regenerada», aseguró.