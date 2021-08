Después de una lluvia que esta noche ha sorprendido a propios y extraños en un nuevo giro del tiempo en Valencia, la provincia ha amanecido de nuevo entre ligeras precipitaciones y con la alerta amarilla activada por tormentas que pueden llegar con granizo y lluvias que podrían ser "localmente fuertes", tal como advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La preemergencia por tormentas y granizo entra en vigor a la una de la tarde y finalizará la próxima medianoche en toda la provincia de Valencia, aunque en la zona de interior norte, además, también se pone en marcha la alerta por fuertes lluvias, ya que se espera que las nubes puedan descargar más de 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

24/08 00:06 #AEMET actualiza #FMA en C. Valenciana. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/8qVmJoUFoM https://t.co/JeXteQ7MGw — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 23 de agosto de 2021

El tiempo en Valencia hoy: tormentas y lluvia

La previsión meteorológica hoy de la Aemet anuncia para hoy martes "intervalos nubosos" en toda Valencia pero, por la mañana, "brumas y nubes bajas". Ya por la tarde, se espera "nubosidad de evolución diurna con probables chubascos y tormentas ocasionales que pueden ser localmente fuertes en el interior". Las temperaturas no experimentarán cambios y en prácticamente toda la provincia se pronosticas valores máximos que rondarán los 30 ºC.

El tiempo hoy en València ciudad también estará marcado por la probabilidad de lluvia y tormenta (habrá hasta un 25 % de posibilidades de que se produzcan ambos fenómenos durante la mañana), que sobre todo se dará durante la mañana y ya en las últimas horas de la tarde.

En concreto, la Aemet estima que por la mañana el cielo estará muy nublado, con posibilidad incluso de que descargue alguna tormenta para, luego, a primera hora de la tarde, despejarse en buena medida hasta que ya a eso de la nueve de la noche vuelvan las nubes para ser protagonistas del resto de la jornada. De hecho, será entonces cuando la Agencia Estatal de Meteorología cree que volverá a llover, aunque en caso de hacerlo lo hará en forma de ligeras precipitaciones.

Los riesgos de la variabilidad atmosférica

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 % y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno. Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.