La Conselleria de Sanidad quiere dar todas las facilidades posibles para que esa bolsa de personas que deberían estar ya vacunadas por grupo de edad y que ni siquiera se han puesto la primera dosis se inmunicen cuanto antes. Para ellos, se ha dado carta blanca a los diferentes departamentos de salud y zonas básicas para que adapten la estrategia de vacunación a su situación y en áreas de salud como Requena-Utiel o la Ribera van a abrir las puertas de sus «vacunódromos» sin cita previa a quien no se haya vacunado todavía y debería estarlo por edad.

Es la fórmula del acceso libre a la vacuna que ya se ha implementado en algunas comunidades autónomas como Madrid para aumentar las coberturas vacunales. Así, el centro de vacunación habilitado en el Recinto Ferial de Requena va a abrir sus puertas en horario de mañana (de 8.30 a 14 horas) hoy martes, mañana miércoles y el próximo martes y miércoles para que todo aquel que esté pendiente de recibir la primera dosis mayor de 12 años puedan pasarse sin tener cita previa.

Según el anuncio del ayuntamiento requenense, el motivo son las «dificultades para contactar» con estas personas. En la vecina población de Utiel, la decisión aún no se ha hecho pública pero fuentes de la Conselleria de Sanidad confirmaron ayer a Levante-EMV que iban a seguir los mismos pasos de los de Requena.

La misma decisión se ha tomado en varios municipios de la Ribera. Así, en los puntos de vacunación de Alberic, l’Alcúdia, Alginet, Alzira, Carcaixent y Sueca abrieron ya ayer lunes, de 9 a 19.30 horas, sus puntos de vacunación sin cita previa y lo harán también durante hoy martes y mañana miércoles en el mismo horario. En los de Algemesí, Carlet y Cullera estarán abiertos martes, miércoles y también jueves en horario de mañana. Solo hay que presentar el DNI y la tarjeta SIP.

Desde la Conselleria de Sanidad explicaron que esta forma de repescar a no vacunados se ha autorizado para aquellas zonas que lo ven adecuado «debido a sus características de población y geografía» y lo pueden acometer porque tienen suficientes vacunas almacenadas para hacer frente a un repunte de la demanda fuera de agenda.

La repesca copa las dosis

Es la «caza» al no vacunado que engloba a una amplia casuística: desde personas que no tienen los datos actualizados en Sanidad y no han recibido la pertinente llamada; los que no acudieron a la primera cita por motivos personales y han esperado a ser llamados de nuevo o los que se fueron de vacaciones y pactaron una nueva fecha, por ejemplo. Además de todos aquellos que acaban de pasar la covid, sobre todo jóvenes.

Según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, tienen al menos una dosis el 71,8 % de los treintañeros, el 70,9 % de los veinteañeros y el 65 % de los adolescentes; lejos aún del 86% de los de cuarenta o el 94 % de los que tienen entre 50 y 59 años.

De hecho, este colectivo de personas que ya deberían estar vacunados por edad son ahora el principal objetivo en la estrategia de vacunación. Solo en esta semana, el 73 % de las dosis que se van a poner en la Comunitat Valenciana serán a personas de este colectivo «de repesca», 341.000 dosis mientras que el resto hasta los 470.000 valencianos que están llamados a vacunarse serán población de los grupos de 30 a 39 años y de 20 a 29 años para segundas dosis.