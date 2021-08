Fosa 21 de Paterna: La historia silenciada sale a la luz

Josefina toma posición junto a los fotógrafos profesionales. Son las 10.50 horas del 25 de agosto de 2021. A sus 82 años, la mujer maneja la cámara de fotos de su teléfono móvil con soltura. El resto de fotógrafos le hacen hueco para que inmortalice el momento. Ellos trabajan para medios de comunicación. Ella quiere la imagen como recuerdo familiar y no piensa perderse un momento que pensaba que no llegaría. O que ella no viviría lo suficiente para verlo. Lo reconoce con naturalidad y emoción contenida. Allí, en la Fosa 21 del cementerio de Paterna, están los restos de su padre, Francisco Ferre Miralles, un hombre de Bocairent fusilado y tirado a esta fosa común junto a 75 personas más. Él combatió con el ejército de la República. De hecho, Josefina es fruto de una visita fugaz de su madre a su padre en el mismo frente. La mujer lo cuenta y se ríe. "Que valiente mi madre", afirma a Levante-EMV. A Josefina, sin embrago, la crió su tía. "Mi madre enfermó conmigo muy pequeña y mi padre murió en el 39, cuando yo nací. Para mí es muy importante que sus restos decansen en Bocairent, junto a los de mi madre. Ya tengo 82 años y pensaba que no viviría lo suficiente para ver este momento. Recuerdo una infancia con muchas penurias, una vida de sufrimiento. Durante muchos años no supimos donde estaba mi padre, hasta que su nombre apareció en una revista. Hemos luchado mucho por este momento", explica la mujer.