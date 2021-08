Grupos burbuja en Infantil y Primaria, mascarilla obligatoria a partir de seis años y distancia en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Estos son los ingredientes de la receta para garantizar la vuelta a las aulas, que se iniciará el 8 de septiembre en la Comunitat Valenciana y que continúa en la línea del curso pasado, cuando estas medidas permitieron mantener la actividad presencial de colegios e institutos sin interrupción durante todo el curso, lo que no ocurrió en algunos «vecinos» europeos.

Si la variante Delta y la ola de contagios del verano habían generado algunas dudas ante el fin de las vacaciones —sobre todo por la vuelta a las ratios habituales, lo que incrementará el numero de alumnos por clase respecto al 2020-21—, estas se despejaron ayer en la Conferencia Sectorial de Educación.

En la primera reunión presencial desde el inicio de la crisis sanitaria, los responsables autonómicos de Educación y la ministra Pilar Alegría confirmaron que el inicio del curso será con las medidas que ya se habían consensuado y anunciado en mayo y junio, a pesar de que la variante Delta y la ola del verano han sido más virulentas de lo que se esperaba hace unos meses.

Así pues, se confirma que todo Infantil y Primaria funcionarán como grupos burbuja, la mascarilla sigue obligatoria a partir de 1º de Primaria (si bien «hay posibilidad de valorar su uso en ciertas actividades al aire libre», indica el ministerio); y en ESO, Bachillerato y FP los pupitres estarán a 1,2 m unos de otros.

Cumpliendo con estas medidas, las ratios habituales se podrán recuperar todo lo posible si la evolución de la pandemia no empeora y teniendo en cuenta que los responsables de Educación esperan que el 100 % del alumnado mayor de 12 años tenga la primera dosis de la vacuna al inicio de las clases y muchos de ellos, la pauta completa. Y es que, la vacunación es una «herramienta fundamental», según la ministra, que también recordó ayer que este curso se recuperará la presencialidad al 100 % en las aulas, pues «es necesaria para mejorar la equidad».

Además, los centros educativos también deberán mantener el resto de medidas sanitarias ya conocidas, como la ventilación constante y desinfección de las instalaciones, así como la limpieza de manos y evitar las aglomeraciones).

A pesar de que la lección de los protocolos quedó aprendida el curso pasado y que la vacunación da ciertas garantías, la ministra llamó ayer a la «prudencia» y a no «bajar la guardia» hasta que así lo apunten los expertos. «Esta es el inicio. Si la situación epidemiológica mejora, iremos flexibilizando medidas porque así lo determinarán las autoridades sanitarias, pero hoy por hoy la prudencia ha sido la clave en el éxito educativo», aseguraba.

Mensaje similar lanzaba el conseller Vicent Marzà, desde Madrid. «Los datos positivos de vacunación permiten iniciar el curso de una manera mucho más tranquila pero sin perder la prudencia, especialmente necesaria y que aún hay que transmitir a la ciudadanía», apuntó. En la misma línea, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, detalló que las preocupaciones «son las mismas que el curso pasado», aunque reconoció que la situación es «mejor que el año pasado», como también creen las familias y los directores

Priorizar la inversión

Los centros valencianos contarán en 2021-22 con 668 docentes más que el curso pasado y 5.042 más que el último comenzado sin pandemia. Se trata de un refuerzo que no se da en todas las CC AA pues este año no cuentan con fondos especiales para ello, como 2020-21, cuando el Consell recibió 200 millones estatales. No obstante, la ministra pidió a los gobiernos autonómicos que destinen a Educación parte de los 13.500 millones para políticas sociales que se traspasarán en septiembre y noviembre.

Como explicó Vicent Marzà, el Consell ha movilizado casi 40 millones de euros para mantener el refuerzo docente en los centros educativos (que se notará más en los institutos), que hará que sigan siendo «los sitios más seguros para alumnado y profesorado».