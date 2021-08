La derecha imita a Ayuso al pedir en bloque una rebaja de impuestos que Soler ve una estafa

Al estilo de lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid en la campaña electoral de las elecciones de mayo, cuando la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, repitió continuamente que la autonomía madrileña se convertiría en un «infierno fiscal» si gobernaba la izquierda, PP, Ciudadanos y Vox van a relanzar el tema fiscal en vista del éxito que tuvo Ayuso.

Un asunto, el de la bajada generalizada de impuestos que propugna la derecha, pero que el Consell considera una estafa conceptual porque los impuestos son ante todo progresivos y acaba por ser injusto bajarlos por igual en todos los tramos como plantea Ayuso porque entonces se ahorra más dinero quien más tiene.

El propio líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, se ahorraría con la bajada de impuestos que propone el PPCV 1.225 mientras un mileurista dejaría de pagar unos 20 euros según los cálculos que ayer hacían en el PSPV para denunciar que el discurso que plantea la izquierda es falaz y que la clave no es si se bajan o no los impuestos si no a quien se le baja.

En cambio, la síndica del PP, Eva Ortiz, señala que la bajada de impuestos generalizada que ha anunciado Mazón es la única receta para sacar a los valencianos del «infierno fiscal» de Puig y la también portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, llama directamente el Consell a copiar propuestas como la bajada de impuestos que se aplican en otras autonomías, como la de Madrid. A la exigencia de la rebaja de impuestos se ha sumado Vox que también usa habitualmente la frase del infierno fiscal.

Pagar más y recibir menos

El discurso de los populares es que los valencianos pagan más impuestos con el Botànic pero reciben menos inversiones del Consell mientras la infrafinanciación se hace crónica y los valencianos pagan más cada día y reciben menos. Sobre esa idea, los populares quieren sustentar parte de su discurso en el nuevo curso. Además, los populares quieren dar visibilidad al hecho de que Puig haya reclamado en distintos foros que la Comunidad de Madrid compense al resto de autonomías por los beneficios que obtiene por el efecto capitalidad. En el PP consideran que les favorece y el mensaje sobre esta cuestión será apuntar a Puig por criticar las políticas fiscales de otras autonomías (Madrid) mientras no reclama a Sánchez una reforma del modelo de financiación que es de justicia para los valencianos e insistirán en que desde que Sánchez es presidente del Gobierno, la Comunitat Valenciana se ha situado como la peor financiada de España, algo que ya era con Rajoy.

Discurso de odio contra Madrid

En la misma línea, en Ciudadanos apuntan a la política fiscal como una de las claves del nuevo curso. Creen que cuando el Consell denuncia que la política fiscal de Madrid beneficia a quienes más tienen y que ello es posible por los privilegios de la capitalidad lo que se está lanzado es «un discurso de odio entre territorios, que recuerda a los peores vicios del nacionalismo y es una irresponsabilidad muy peligrosa», según la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino.

«Si el Consell está obsesionado con compararse con Madrid, podría copiar, por ejemplo, medidas útiles como la reducción de tasas a la hostelería», añade. En Cs aseguran que la Comunitat Valenciana tiene el IRPF más alto de España y es líder en deuda y en déficit.

«Redistribución de cargas»

Sobre el debate de impuestos, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, argumenta que se trata de una estafa conceptual por la asimetría que siempre existe entre distintos niveles de renta, de forma que lo importante es hablar de redistribución de las cargas impositivas para que las rentas altas aporten más, como hizo el Consell en 2017. Soler recuerda que ya se rebajaron las cargas impositivas a millón y medio de valencianos.

Según el responsable de Hacienda, la propuesta de Ayuso de bajar medio punto en todos los tramos de renta significaría 3,5 euros de ahorro para las rentas de menos de 12.000 euros, y de 1.600 euros para quienes cobran más de de 140.000 euros, que no son precisamente clase media.

El portavoz de Economía del PSPV, José Muñoz, recuerda que el Botànic ya dio la vuelta al modelo del PP, cuya propuesta de bajada generalizada de impuestos solo generaría más desigualdad.

Las Corts fijará el debate de política general la segunda mitad de septiembre

La actividad volverá a las Corts la próxima semana con la convocatoria de una junta de portavoces prevista para el 1 de septiembre que podría poner fechas al debate de política general, uno de los momentos estelares del inicio del curso político. El debate, uno de los más intensos del año, podría fijarse para la segunda quincena del mes de septiembre. Una de las posibles novedades sería el cambio en la portavocía del PP con María José Catalá como síndica.