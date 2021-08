La sentencia del TSJ que retira la condena en costas al sindicato CGT tras la resolución en la que absolvió a una ex alto cargo por ayudar a copiar a una amiga en una oposición no entra en el fondo de la absolución de Ana Brugger, pero sí recoge como hechos probados que esta le pasó a una amiga las respuestas de un examen. Señala que lo hizo con la clara finalidad de que esta obtuviera la ventaja económica que supone lograr un puesto de trabajo en la administración pública.

Sin embargo, añade que no cabe profundizar en esta cuestión al no haber sido objeto de recurso. Pero hace ver que el proceso y la denuncia presentada por el sindicato CGT no era del todo «infundado».

El sindicato destaca que el TSJ ha anulado la condena en costas que había impuesto la Audiencia Provincial de València en la sentencia por la que absolvió a la exdirectora general de Función Pública del PP, Ana Brugger, y a una amiga a la que facilitó las respuestas a las preguntas de un examen de oposición.

El sindicato CGT ve positiva la anulación de la condena en costas, pero señala que el TSJ hace afirmaciones sobre la supuesta «incorrección de la calificación por la que opta la acusación popular», con las que el sindicato no está de acuerdo.

Insisten en que copiar en un examen de oposición es un delito, porque el copiado convierte el examen en un documento falso que se incorpora a un expediente administrativo y ello con independencia de que el documento que ayuda a copiar sea apto o no para aprobar el examen, argumento que emplea la Audiencia para absolver, porque lo que realmente importa es que el documento que le facilitó la exdirectora a su amiga es apto para engañar al tribunal de la oposición, y eso, sin duda, lo fue, añade CGT.

Al sindicato le llama la atención la afirmación del tribunal sobre la acusación de la Fiscalía considerando cuestionable que la Audiencia no apreciara el delito por el que acusaba la Fiscalía, afirmando que «siendo más cuestionable la no apreciación del delito del artículo 442, ya que no podemos dejar de lado que el precepto sanciona a «la autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero» concluyendo, no obstante que «no cabría profundizar en esta cuestión al no haber sido objeto de recurso».

Hubiera prosperado el recurso

Es decir, que el propio TSJCV reconoce posibilidades de que hubiera prosperado el recurso sobre el fondo del asunto contra la Sentencia de la Audiencia –que hubiera resuelto ese mismo TSJCV-, por ello, CGT reitera sus dudas sobre el porqué la Fiscalía no interpuso recurso, y exige una explicación, sobre todo teniendo en cuenta las graves acusaciones.