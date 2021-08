El aviso que llega del Mar Menor

La semana que está a punto de terminar ha sido la más catastrófica que se recuerda para la fauna que puebla el ecosistema del Mar Menor, con un balance de casi cinco toneladas de peces y crustáceos muertos. A 200 kilómetros de distancia de la salada laguna murciana, la pregunta se hace inevitable: ¿podría ocurrir un desastre medioambiental de similar magnitud en l’Albufera? Algunos expertos no dudan en ver en la catástrofe una advertencia para el parque natural valenciano por las amenazas que lo sobrevuelan si no se ejecutan las inversiones necesarias para revertir los males que afectan a la calidad de sus aguas.

Un escenario como el del Mar Menor, sin embargo, es descartado de forma tajante por el presidente de la junta rectora de l’Albufera. Carles Sanchis, investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), subraya que lo que se vive ahora en la laguna hipersalina de la comunidad vecina es la misma degradación que atravesó a inicios de la década de 1970 el paraje valenciano, de aguas dulces. Pero ahí acaban las similitudes, según el doctor en Geografía.

Tanques de tormentas

«Llevamos 30 años trabajando en revertir la situación generada por la presión urbana e industrial y por el déficit de infraestructuras y todas las administraciones van a una para conseguirlo, mientras que en Murcia hay un conflicto competencial y un problema de origen agrícola», resume Sanchis, que señala septiembre como un mes clave por el inicio de las obras de los tanques de tormentas diseñados para proteger a l’Albufera de las aguas contaminadas, una de las próximas actuaciones proyectadas en en enclave.

Menos optimista se muestra Luis Blanch, profesor de la UPV y experto en el humedal, muy incisivo con el problema de las aguas negras residuales que llegan procedentes de varios municipios (sobre todo cuando llueve), que contienen fosfatos y contribuyen a reducir el nivel de oxígeno.

«Lo que ha sucedido en el Mar Menor puede ocurrir aquí si continuamos con esos aportes de aguas negras y si se dan varios factores a la vez, como las altas temperaturas (que aceleran el proceso de descomposición) y una falta de circulación motivada por un cierre de compuertas que impida que el agua salga al mar», opina Blanch, que alerta del riesgo de colapso si no se actúa cuanto antes para mejorar los sistemas de depuración y la calidad de las aguas. El experto señala que en el pasado ya se han producido episodios de mortandad de peces en algunas áreas de l’Albufera, aunque no de la magnitud de los episodios registrados en el Mar Menor.

Por el contrario, el regidor de València encargado de la Devesa-Albufera, Sergi Campillo, hace hincapié en que las diferencias entre ambos espacios son abismales, puesto que l’Albufera goza de un nivel de protección mucho mayor y cuenta con un «sistema dinámico» de entradas y salidas para evitar el estancamiento de sus aguas.

«La mortandad y la anoxia del Mar Menor no se han producido en la historia reciente de l’Albufera y no se pueden producir porque éste no es un lago de agua estancada y la calidad del agua está mejorando mucho», recalca el concejal, apoyándose en un estudio de la UPV que constató recientemente el repunte de los indicadores medioambientales.

Campillo insiste en que la protección y las actuaciones de modernización están ayudando a que se recupere, aunque más lento de lo que cabría esperar. El edil cree que las inversiones minimizarán las entradas de aguas residuales en las grandes lluvias e incide en que la concentración de algas ha bajado y en que el agua «es cada vez más transparente».