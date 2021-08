El cielo y el sol de final de verano nada tiene que ver con el que da la bienvenida a la primavera. Las de la semana que viene son unas Fallas evidentemente atípicas por sus fechas, pero también por el tiempo que desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para los cinco primeros días de septiembre.

La semana comenzará con chubascos y tormentas localmente intensas, pero no muy prolongadas. Un ambiente típico de comienzos de este mes que se mantendrá hasta el miércoles de la plantà, aunque el resto de días serán más estables y no excesivamente cálidos. De hecho, la inestabilidad de los primeros días finalizará en la segunda mitad de la semana con temperaturas que rondarán los 28 grados a mediodía y mínimas de 22, con un ambiente nocturno caluroso.

En general, a partir del lunes las máximas estarán ligeramente por debajo de lo normal en un mes de septiembre y las mínimas, en cambio, serán más altas.

No obstante, el jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez , explica que en València las previsiones más allá de los 10 días no tienen demasiada fiabilidad, aunque sí anuncia unos primeros días de septiembre no tan calurosos como en años anteriores en los que la semana arrancaba con mucho calor, especialmente la de los años 2014 y 2016.

Cabe recordar que la evolución de la temperatura media en València revela que las Fallas de marzo se celebran con valores que dejan un ambiente fresco, aunque a 60 días del periodo más frío del año, mientras que las fiestas de septiembre se producen solo 28 días después de la canícula, aún en el periodo de días más cálidos del año, con una temperatura media similar a la del 8 de julio.

Si se tienen en cuenta los 83 años de registros, la temperatura media diaria de las Fallas de marzo es de 14 grados y la de septiembre es de 24,3 (10,3 grados por encima). La semana fallera más cálida (1988) fue más fría que la equivalente a la más fresca de un septiembre.

Evolución desde 1940

Las temperaturas más altas en unas Fallas de marzo fueron los 30,8 grados de máxima del 19 de marzo de 1940 (solo una vez se superó los 30), mientras que en la semana del 1 al 5 de septiembre se han superado los 30 grados en 88 ocasiones -1 de cada 5 días-, con el máximo absoluto el 3 de septiembre de 1999 con 38,4 grados.

El final del invierno y el principio de la primavera suelen estar caracterizados por una gran variabilidad atmosférica, y suele ser habitual que a días relativamente frescos le sucedan otros cálidos, aunque hay un patrón que se suele repetir con mucha frecuencia en la semana de Fallas y que se conoce popularmente «tiempo fallero».

A partir de mediodía se establece el típico régimen de brisas, que cuando es el predominante en esta semana de fiestas, da lugar a que las temperaturas diurnas más altas tomen valores próximos a 20 grados mientras que las mínimas se quedan alrededor de 10, han detallado fuentes de Aemet.

Esas brisas, que ventilan y refrescan las ciudades litorales, en septiembre ya son muy débiles, en cambio las lluvias, pueden o no darse dependiendo del año.

La intensa tormenta de pedrisco que descargó ayer por la tarde en la comarca de Utiel-Requena ha afectado a unas 3.000 hectáreas de viñedo, sobre todo en las aldeas de El Pontón o La Portera. Los daños podrían oscilar entre el 50 % y el 100 % de la cosecha en algunas explotaciones. Desde AVA-Asaja advierte de que los frutos podrían sufrir problemas de maduración o experimentar un problema de botrytis.