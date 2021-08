El clima está en constante cambio. Unas veces tiende a enfriarse y otras a incrementar su temperatura, al igual que presenta fases secas y otras húmedas. Desde finales del siglo XIX nuestro planeta está calentándose de forma evidente. Las últimas estimaciones hablan de que la temperatura media del globo está 1 ºC por encima de la época preindustrial y las proyecciones indican que, si no hacemos nada por cambiar el modelo productivo y las emisiones siguen creciendo al ritmo actual, a finales de este siglo en la región Mediterránea las temperaturas ya podrán ser hasta 4 ºC más altas en promedio. Claro que este es el escenario más pesimista, hay otros algo más ventajosos donde conseguimos estabilizar los gases de efecto invernadero (GEI) y suben cerca de 2 ºC, con lo que igualaríamos los registros del Período Cálido Romano. Este ya lo tratamos hace poco más de una semana, hoy nos vamos a centrar en otro más reciente, el Pequeño Óptimo Medieval.

Entre los años 700 y 1100 aproximadamente, el hemisferio norte vivió un período de temperaturas altas que el experto José Miguel Viñas, en su libro “El Tiempo”, tilda de bastante excepcional. Viñas, en este ejemplar, hace referencia a la controversia que hoy existe entre los expertos que consideran este tramo del medievo más caluroso que las últimas décadas y los que no. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que el actual calentamiento con el tiempo superará a aquel con creces, si no lo ha hecho ya. En el Medievo hay un par de hechos que sirven de acicate para algunos negacionistas (las personas que no creen en el calentamiento antrópico). El primero es la huida del vikingo Eric el Rojo a Groenlandia, aprovechando que por aquel entonces era un paraje en parte libre de hielos y próspero en verdes pastos; ahora es una región congelada. Y el segundo es el cultivo de la vid en el norte de Francia y Alemania, hasta el punto de poder satisfacer su propio consumo de vino.

Aquel calentamiento pegó un buen mordisco a los glaciares y desplazó hacia el norte el casquete polar ártico. Los estudios han dirimido que las causas fueron la circulación atmosférica, el aumento significativo de la actividad solar y la disminución de la actividad volcánica. En el actual cambio climático el sol está pasando por una concatenación de ciclos débiles y la circulación atmosférica está cambiando precisamente por el incremento de temperaturas (en nuestro caso por el menor contraste entre el Ártico y las latitudes medias), no al contrario. Los estudios arguyen que el calentamiento se está produciendo más rápido que nunca, mostrando una correlación clara con los GEI, especialmente con el dióxido de carbono. Puede que tenga detrás un ciclo natural, pero su vigorosidad se la debe a nuestras emisiones de forma “inequívoca”, tal y como señala en su último informe el IPCC.