un ‘refugio’ para AMPLIAR LAS VARIEDADES

El ‘Varietats’ que preside e ilumina la sala de la planta baja es más que el nombre del local; es un aviso, un lema, una forma de entender la vida y lo que acontece (más bien, acontecerá a partir de septiembre) en los tres pisos de esta construcción en plena calle Quart de València. House of Varietats ultima su regreso como algo más que un local al que ir a divertirse por la noche. Esa es una de las vertientes, que sea «un espacio al que puedan venir aquellos que no se sienten cómodos o no tienen seguridad en otros locales», cuenta Lucía Poncelas, pensando en el mundo LGTBI o las mujeres. Ella es presidenta de la asociación que coordina el proyecto, dos palabras (asociación y proyecto) que aparecen en la frase para explicar su función y que son clave para desgranar que el edificio es mucho más que un local de shows y copas.

«Es una forma diferente de hacer las cosas», detalla Poncelas, también directora artística de House of Varietats. La idea es hacer una asociación cultural «autogestionada y sin ánimo de lucro especializada en contenidos LGTBI y el universo drag». Bajo sus techos coincidirán con diferencia de apenas unas horas espectáculos drags, bailes de fiesta, exposiciones, proyecciones de películas o charlas con temática LGTBI porque la idea es que sea un multiespacio con un pub, un local social, un cine y un showroom. «Queremos que cada tarde haya una actividad diferente, con una programación propia, pero sobre todo, que sean las socias las que propongan porque no cerramos la puerta a nadie», asegura. Eso será por las tardes de martes a domingo.

La idea nació de los vaivenes que provocó la pandemia intentando compatibilizar la posibilidad de fiesta con las restricciones que trajo la covid y con la idea de modernizar la escena de variedades. «Como había que estar sentadas, en vez de fiesta, lo mejor era mirar algo y así nos centramos en esto», añade. Se asienta sobre el edificio vacío en el que antes estaba El Víbora y anteriormente La guerra, uno de los locales más poopulares entre el público gay de los años 80 y 90, y de donde, admite Poncelas, han tenido que sacar «200 sacos de escombros y roña». En los mientras tanto hay mucho trabajo y una petición de mecenazgo, de ayuda económica por parte de aportaciones voluntarias que consiguió recaudar cerca de 8.500 euros.

De ese germen florece en la programación los espectáculos drags. «Hay mucho interés, muchísimo, se nota, en el primer show se agotaron las entradas en apenas 48 horas y en el resto no fue tan rápido, pero hemos estado llenando», relata Poncelas. Eso fue durante las mareas bajas de la covid, cuando la vida se medio normalizaba en el mes de mayo porque la incidencia del virus estaba controlada. Ahora llevan varias semanas cerradas como ocio nocturno porque las restricciones hacen que no sea rentable su apertura como un local hostelero y aprovechando para una remodelación que será la catapulta hacia la nueva vida, amplificada, de este refugio.

No obstante, la directora artística señala que este auge en interés no se hace bajo la visión «más clásica» del mundo drag, ligado a estilos más ochenteros, sino que se hace a partir de una versión más actualizada, «un drag diferente y adaptado a los tiempos actuales». «Hacemos algún sábado de cabaret más clásico, algo más típico, porque no cerramos la puerta a nada, pero aquí hay mucha más variedad, más diversidad artística», explica. De hecho, considera que el drag no debe ceñirse solo al ocio nocturno porque es «contraproducente» para el propio movimiento, aunque este acaba siendo su eje principal porque «ofrece dinero de una forma digna para quien lo practica».

El público objetivo, reitera, es para aquellos que «están buscando un sitio donde se sientan cómodos, un lugar al que poder venir». Se refiere a colectivos como el LGTBI o el de mujeres que todavía siguen sufriendo agresiones en espacios nocturnos porque, como dice, «o podemos hacer que la calle sea segura, pero sí que tengan un sitio donde estar a gusto». Pero no solo. «Estamos abiertos a todo el mundo, nuestro objetivo tiene que ser que entre todo el mundo, pero que sea en un ambiente sano y sabiendo respetar a todo el mundo que viene», sentencia.