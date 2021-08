Salvador Illa: "Suscribo la visión de la España diversa y federal que tiene Puig"

En septiembre se retomará la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat de Catalunya. Pero, ¿cómo se puede establecer un diálogo si una parte quiere hablar de una cosa y la otra parte dice que de eso no se puede hablar?

Lo que más me preocupa del diálogo es que nace cojo porque hasta hoy hay una negativa del señor [Pere] Aragonès y de los partidos independentistas a sentarse con los que pensamos que la independencia no solo no es una solución para Cataluña, sino que ha sido un problema porque ha dividido. El Consejo de Europa se pronunció en el sentido de que se tenía que intentar reformar los delitos de sedición y rebelión, y hay un compromiso de hacerlo. Aconsejó en lo referente a penas privativas de libertad, y ha habido unos indultos. Y pidió que hubiese un diálogo. Hay programada una reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de Cataluña, pero hay una negativa a tener ese diálogo por parte de los partidos independentistas. ¿Cómo es que aquellos que dicen abanderar el diálogo no lo practican?

No se hablará de autodeterminación. ¿De amnistía sí se puede hablar?

Se puede hablar de lo que cada uno considere conveniente, lo que pasa es que hay cosas que no son posibles. La autodeterminación no aplica en Cataluña porque Cataluña no es una colonia y España es una democracia. Y la amnistía no está permitida por nuestras leyes. Lo que hubo fue una infracción grave del marco del Estado de Derecho y se han aplicado los mecanismos previstos en el Estado de Derecho. Respetar eso es esencial y es una línea roja. Es muy importante no generar más falsas expectativas en la sociedad catalana y decir la verdad. Es cierto que hay mucha gente que no está satisfecha por cómo están funcionando las cosas en Cataluña y tenemos que encontrar un consenso en la mejora del autogobierno. Ese consenso no lo encontraremos con quienes piensan que la única solución es la independencia.

¿La mesa de diálogo servirá para pasar página al ‘procés’?

La sociedad catalana empezó a pasar página con las elecciones del 14 de febrero. También han ayudado mucho las medidas de gracia acordadas el 22 de junio por el Gobierno de España. Ha habido un cambio importante que tiene que ir acompañado por una acción de los dirigentes políticos para consolidar este nuevo tiempo político. En eso estoy yo. Es importante que estemos centrado en los problemas reales que preocupan a la gente, sobre todo en un momento de cambios tan profundos. Por ejemplo, tenemos planteado un debate sobre la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Y la idea de organizar conjuntamente con Aragón unos Juegos Olímpicos de invierno.

En julio Francina Armengol y Ximo Puig celebraron en Palma una cumbre bilateral en la que quisieron escenificar una alianza de territorios mediterráneos frente al peso que tiene Madrid. Si usted hubiera sido presidente de la Generalitat, ¿habría salido en aquella foto?

Sí, yo tengo una muy buena relación con la presidenta Armengol. Valoro mucho la labor política que está haciendo en las islas y tengo un contacto fluido con ella. También con el presidente Ximo Puig. Hay dos visiones de España, y se ha visto sobre todo en este momento pospandemia. Una, la que defendemos Puig, Armengol y yo mismo, según la cual la diversidad de España es una fuente de riqueza, creatividad y estímulos. Y que reclama que el Gobierno de España sepa aprovechar esa diversidad de lenguas y enfoques. Y esta visión se contrapone a otra mucho más uniforme, incluso miedosa, que no ayuda. Creo que usted y sus lectores podrán poner caras a esa visión que no va en la dirección de estos tiempos. Me siento identificado con el planteamiento que hacen Puig y Armengol, y lo suscribo. También es el planteamiento que hace todo el socialismo español.

Ambos reivindican sin ambages un modelo de Estado federal. ¿Usted también?

Sí, lo he defendido siempre. Y el socialismo español, en los acuerdos de Granada, ya apunta a un modelo de un Estado compuesto y con cogobernanza, una tendencia que la pandemia ha reforzado. Y no solo España, también Europa. Mucha gente pensaba que nunca vería una mutualización de la deuda a nivel europeo y un paquete de estímulo de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 millones llegarán a España. Los mecanismos de federalización de la Unión Europea están funcionando, y lo estamos viendo también con la evacuación de Afganistán. España es un hub de acogida y eso para mí es un motivo de orgullo.

¿Esa defensa de un modelo federal es compartida por todo el PSOE? A veces hemos escuchado declaraciones de dirigentes socialistas de otras comunidades que no parecen entenderlo.

El PSOE es un partido coral, pero ya he hecho referencia a los documentos que fueron acordados. Y me remito a lo que está haciendo el Gobierno socialista en la práctica: dieciocho conferencias de presidentes autonómicas, muchas de ellas telemáticas por la pandemia. Muy recientemente hubo una presencial, en Salamanca, que contó con la ausencia injustificada del señor Aragonès. Fue un error gravísimo.

¿Qué le dice el exministro de Sanidad a quienes a día de hoy siguen rechazando vacunarse?

Que se equivocan. Afortunadamente España tiene unos índices de vacunación voluntaria muy elevado, pero se equivocan. Este es un tema de evidencia científica, no de creencias personales. Y la evidencia científica es incontestable: las vacunas han erradicado enfermedades, y gracias al proceso de vacunación esta última ola de covid no ha tenido el coste en vidas humanas que hubiera tenido sin vacunas. Les invito a que se informen en las webs oficiales y que se tomen la vacunación como un acto de solidaridad con el resto de la sociedad.

Las comunidades autónomas y los jueces están chocando por medidas como pedir el certificado covid para entrar en bares y restaurantes. Los jueces reclaman una ley de pandemias para unificar criterios. ¿Le parece necesaria?

Siempre hay posibilidad de mejorar lo que tenemos, pero nuestro ordenamiento jurídico nos ha demostrado que tiene los mecanismos para responder a diferentes situaciones. Entiendo que debe haber un control judicial de ciertas decisiones que afectan a las libertades, pero me remito a las discusiones que se puedan mantener en el seno de la interterritorial del sistema nacional de salud, en el que hay un comité de bioética.