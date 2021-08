"Antes que la tercera dosis hay que vacunar al tercer mundo"

Alrededor de una decena de países europeos han anunciado que administrarán la tercera dosis de refuerzo de la vacuna anticovid para su población mayor o inmunodeprimida mientras que España aguarda a que la OMS o la EMA (Agencia Europea del Medicamento) den luz verde basándose en la evidencia científica.

El pasado viernes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, recordaba que expertos de vacunología del Ministerio, comunidades científicas y comunidades autónomas están «trabajando en ello desde julio», pero será «desde la evidencia científica y la propuesta de esta ponencia de vacunas y las autoridades sanitarias» de donde salga la decisión definitiva.

Por su parte, la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, insistió esta semana en que tiene que haber evidencia científica y quedar demostrado que es necesaria, sobre todo para las personas inmunodeprimidas.

Los expertos consultados por Levante-EMV también apuestan por completar el actual proceso de vacunación y esperar a los resultados científicos antes de decidir administrar una tercera dosis. Coinciden, además, en que en caso de aprobarse esta posibilidad, el refuerzo debería limitarse a las personas más mayores con un debilitamiento del sistema inmunitario.

«A inmunodeprimidos, trasplantados y personas que no han hecho respuesta inmunitaria, habría que ponerles la tercera dosis en principio. Pero es que en muchos casos estos no han respondido a la primera dosis», advierte no obstante el especialista de Salud Pública del Fisabio, Salvador Peiró. «Con el resto diría que no -añade-. A algunas personas muy mayores, que están muy frágiles, es posible que también. Pero tenemos poca información».

Peiró señala que sin haberse completado los estudios sobre la tercera dosis lo que toca es acabar de poner las pautas completas a todos los que falte y, sobre todo, «ayudar con la vacunación a países con los que tenemos mucha relación, y pienso especialmente en Marruecos o Latinoamérica».

Coincide en este último aspecto Carlos Álvarez Dardet, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alicante, quien recuerda que todavía hay países con un solo 5 o 6 % de la población vacunada y «que si sigue habiendo esos reservorios de virus no acabaremos nunca con la pandemia».

Campaña de las farmacéuticas

«El debate sobre la tercera dosis -asegura este experto- es una campaña de publicidad de la industria farmacéutica. No quieren la tercera dosis solo para los inmunocomprometidos sino para todos. Y nos tenemos que resistir porque si ahora nos vacunamos con la tercera después nos dirán que una al año como con la gripe, nos meteremos en un bucle que lo único que van a hacer es engrosar la cuenta de resultados de las farmacéuticas pero no solucionar el problema.

«Básicamente -concluye Álvarez Dardet-, lo que hay que hacer es ampliar el sistema Covax para que se vacune en todo el mundo. Antes que la tercera dosis hay que vacunar al tercer mundo».

«Conseguir una inmunidad de rebaño a nivel internacional posiblemente sea más eficiente que conseguir una superinmunización de grupos que no van a tener gran riesgo en nuestra población» confirma Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene (Sempsph) y Jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico de València.

Por tanto, si hay dosis de sobre la prioridad es la de vacunar en todo el mundo por encima de a todo el mundo. Desde la Sociedad Española de Inmunología, su secretaria, la doctora Carmen Cámara, apunta que «esta es una pandemia y por muchas dosis que nos pongamos en nuestro país si no conseguimos que en el resto del mundo se pongan dos dosis esto no va a acabar nunca porque seguirán llegando variantes».

Y el problema de las nuevas variantes ha quedado patente con la llegada de la Delta y el incremento de la transmisión del virus. «La respuesta inmunitaria de las dos dosis es duradera, la protección es muy alta frente a covid grave pero ha bajado mucho frente al riesgo de contagiarse -subraya Peiró-. Aquí es donde está el lío. Por eso me pregunto si en residencias o centro colectivos con transmisión alta valdría o no la pena. Pero no tenemos estudios de momento. Hay países que ya han empezado a hacerlo y según su experiencia y los estudios científicos podremos tomar decisiones».

Valoraciones particulares

Es evidente, tal como señala Ortí, que hay casos de gente vacunada que ha sufrido la enfermedad y que una tercera dosis puede mejorar la cobertura. «Por eso hay que valorar situaciones particulares en cuanto a la situación inmunológica -añade el doctor-. Es lo que ya hacen los servicios de medicina preventiva cuando vacunan de la gripe o el sarampión o meningitis a aquellas personas que por edad o por que reciben tratamientos porque tienen alguna enfermedad que compromete la inmunidad o gente con inmunodeficiencia como los que tienen VIH o sida... Los que sabemos que van a evolucionar peor ante infecciones víricas o bacterianas, necesitarán un refuerzo».

Quienes no lo necesitan de momento esa tercera dosis, insiste Ortí, son las personas sanas y los jóvenes en los que la covid no está teniendo la misma repercusión. «Administrar una tercera dosis en estos casos sería como tirarla a la basura».