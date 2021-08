Lima llevará al Consejo Ciudadano la entrada de Héctor Illueca

La dirección de Podem propondrá a Héctor Illueca para suceder a Rubén Martínez Dalmau al frente de la vicepresidencia segunda y de la Conselleria de Vivienda. Este es el nombre que la cúpula morada pondrá encima de la mesa para que sea ratificado en el próximo Consejo Ciudadano Valenciano del partido, según confirmaron ayer a Levante-EMV fuentes de Podem.

No hay una fecha fijada para la celebración de dicha reunión, a la espera de que desde el Consell vayan aclarándose los tiempos de la dimisión y posterior relevo de Martínez Dalmau. En el Consejo Ciudadano no se espera que la votación de Illueca suscite problemas, puesto que Lima cuenta con un amplio apoyo en el órgano y la figura del director general de la Inspección de Trabajo del Gobierno de España no es observada con malos ojos ni por el propio Dalmau ni por sus círculos más cercanos.

En enero, el Consejo Ciudadano aprobó por gran mayoría el relevo de Naiara Davó por Pilar Lima como nueva síndica parlamentaria con 27 votos a favor y 2 abstenciones, pese a que la decisión suscitó un amplio revuelo interno y un posterior reproche del Comité de Garantías de Podemos por las formas del proceso.

En cualquier caso, corresponde al president de la Generalitat aceptar la renuncia de Dalmau y nombrar a su relevo. En el sector crítico del partido mantienen que su marcha es la consecuencia directa de las «purgas» internas. Las mismas fuentes lamentan la eterna guerra interna instalada en Podem que desgasta a la organización.