La pregunta que encabeza este comentario es la misma que se hacen los vecinos del Mar Menor durante las últimas semanas, en las que este espectacular enclave de la Región de Murcia, único en Europa, se ahoga. Y es que este pequeño y recóndito mar, separado por su carismática y delgada manga del Mar Mediterráneo, lleva años padeciendo las consecuencias de un cúmulo de factores que han desembocado en una situación que, de no poner remedio de inmediato, podría suponer el fin de este tesoro natural de la península ibérica. La suma de una enorme expansión turística en la zona durante los últimos años, las explotaciones agrarias de las cercanías, sumado a las industrias cercanas han producido una enorme contaminación cuya principal víctima ha sido el frágil y delicado ecosistema que lo habita. Y, a todo ello, hay que sumar la falta de medidas políticas y el tira y afloja entre los distintos gobiernos sobre la responsabilidad de esta situación, que tampoco ayuda. Quizá es hora de apartar las diferencias políticas, las ambiciones y las opiniones para poner el foco en lo importante, que es la preservación, con enorme urgencia, de un entorno único. Confiemos, por tanto, en que la respuesta a la pregunta sea muy simple: no, no es demasiado tarde.