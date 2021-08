El "tiburón tintorera asesino" que dijeron hizo huir a los bañistas de la playa de Benidorm no era el de la película "Tiburón". Se trataba de un simple tiburón tintorera. Esta especie suele ser algo agresiva, y los pescadores le tienen algo de temor. Solo en el Mar Mediterráneo suele haber unas 90 especies de tiburones. Algunas especies se encuentran amenazadas de extinción debido a la sobrepesca.

Por las orillas de las playas suele acercarse algún tiburón tintorera (Prionace glauca, nombre científico que significa azul celeste) o alguna pintarroja (Scyliorhinus canicula, nombre científico que significa tiburón nariz). Entre los tiburones que hay en el Mar Mediterráneo, destacan el tiburón martillo (Sphyrna mokarran); tiburón peregrino, tiburón toro (Odontaspis taurus), etcétera. Pero excepto la tintorera y la pintarroja, el resto de las especies no suelen acercarse a las orillas de nuestras playas. No hay que comparar el ejemplar artificial de tiburón de la película Tiburón (título original: Jaws; en español Fauces o Mandíbulas) de terror, suspense y aventuras de 1975, dirigida por Steven Spielberg, de hace 40 años. Lamentablemente, se sigue pescando y matando tiburones. Una especie que está amenazada de extinción. Se necesita más concienciación medioambiental.

¿Qué es un tiburón?

Los tiburones son peces marinos, de esqueleto cartilaginoso, cuerpo alargado y esbelto fusiforme (aerodinámica), entre cinco y siete aberturas branquiales, una o dos aletas dorsales, una aleta caudal heterocerca, cabeza aplanada con la boca muy grande en su zona inferior, y dentición muy afilada. Sus formidables dientes tienen la capacidad de renovarse en caso de caída. Subclase Elasmobranquios, término científico que significa "placa de metal". Su duro y rugoso tegumento está cubierto por escamas placoideas. Realmente, la piel del tiburón son dentículos dérmicos. que funcionan como dientes. Es como una lija. Son carnívoros que localizan a sus presas mediante un sistema de línea lateral y grandes órganos olfativos. Su visión está muy poco desarrollada.

Se exagera mucho sobre la propensión de la ferocidad de los tiburones en atacar al hombre.

En el mundo hay más de 625 especies vivientes de esta clase de peces, que es un grupo antiguo, homogéneo y muy evolucionado. Con la excepción de las ballenas, los tiburones son los mayores vertebrados vivientes. El tiburón más grande -el tiburón ballena- puede llegar a alcanzar los 23 metros de longitud. Su capacidad para la predación es tan extraordinaria que la aparición de los peces modernos no los puso nunca en peligro. Casi todos los grupos de especies de tiburones actuales remonta su origen hasta el periodo Jurásico de la Era Secundaria, pero algunos, más antiguos aún, aparecieron en el Devónico, es decir, en la Era Primaria. La mayor parte de los tiburones son pelágicos, esto es, habitan en alta mar; sin embargo algunos se acercan a las costas ibéricas, y a veces atacan al hombre.

Si estamos disfrutando de un buen baño en cualquiera de nuestras costas mediterráneas y de pronto cunde el pánico porque algún bañista ha avistado las características aletas dorsales de los tiburones merodeando en plena playa, salga pronto del agua; inmediatamente aparecerá la bandera roja que prohíbe el baño, y dispóngase a vivir su aventura veraniega tratando de avistar las amenazadoras aletas de los tiburones. La mayor parte de las veces, el "enemigo" no pasará del metro y medio de largo y lucirá un hermoso azul celeste: este es el principal carácter distintivo de las jóvenes tintoreras, los tiburones que más sustos proporcionan a los bañistas en la zona costera y en las playas del Mare Nostrum. Los pescadores conocen bien la voracidad de las tintoreras, ya que en ocasiones les arrebatan de las redes parte de la pesca y escapan después con extraordinaria agilidad. Su voracidad, hace que figuren entre las especies mediterráneas más reputadas como peligrosas.

El tiburón tintorera

Cuerpo, largo, delgado y muy esbelto de piel bastante suave. Cabeza estrecha, con el morro puntiagudo muy afilado. Ojos grandes y negros. Son de color azul celeste intenso. Pueden alcanzar más de los 4 metros de longitud.

Son los tiburones pelágicos oceánicos más comunes y de distribución más amplia, frecuentando las aguas superficiales, pero pueden acercarse muchos a la costa. Son de reproducción vivípara placentaria es el modo reproductivo más avanzado de todas las especies de tiburones. Aunque esta placenta no es igual que la de los mamíferos, su origen embriológico es diferente dado que los tiburones carecen de amnios (membrana más interna de las que envuelven el embrión de los mamíferos, aves y reptiles y permite su desarrollo en un medio líquido) y de alantoides (membrana que tiene forma de saco y rodea al embrión de los mamíferos, aves y reptiles. La membrana alantoides tiene también funciones respiratorias en aves y reptiles).

Consumen presas pequeñas, peces, cefalópodos pelágicos, invertebrados, carroñas, etc.

En 1993 por las costas mediterráneas, un pez mordió a un bañista en los dedos del pie. El bañista declaró que como por el ojo con que vio al pez no veía bien, no pudo ver si se trataba de un tiburón o de cualquier otro pez. Por aquel año se dijo incluso que podría tratarse de una mordedura por una dorada. Pero no se llegó a ninguna conclusión. El bañista llegó a terreno firme y seco, diciendo que se hizo un torniquete y que era un buen nadador. Posteriormente, fue ingresado en un hospital, para que le dieran atención médica.