Puig acepta relevar ya a Dalmau en el Consell pero pide lealtad a Podemos

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, entró ayer en escena para evitar que la crisis abierta en el seno del Consell por la decisión del vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau de dejar el cargo acabe desbordándose. Puig dio por válido el relevo del conseller de Vivienda por el candidato propuesto por Podem (el director general de Trabajo, Héctor Illueca) y que este se haga «lo más rápidamente posible» al tiempo que zanjó las elucubraciones sobre una posible remodelación de su Gobierno aprovechando la salida de Dalmau.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el jefe del Consell dejó claro que la carta de retocar su Ejecutivo la guarda, en todo caso, para tiempos mejores, es decir, para cuando la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia esté controlada y la reconstrucción económica encaminada. Hacer otra cosa, reflexionó, «es inapropiado».

Ahora bien, durante la entrevista, Puig dejó entrever también que en política los gestos lo son todo y que si él cede finalmente en solucionar «lo más rápidamente posible» una crisis que se ha generado en el seno de Podem, pero que ha acabado salpicando a todo el Ejecutivo, a cambio quiere algo más de cariño de lo que la actual dirección de Podem le ofrece. En otros términos, reclama «lealtad». La palabra que él mismo pronunció no está escogida al azar.

Retomar complicidades

La crisis desatada por la dimisión de Dalmau ha hecho saltar por los aires el inicio de curso político al presidente, si bien por aquello de hacer de la necesidad virtud, se ha convertido en una oportunidad para tratar de retomar complicidades con la formación morada, un socio de Gobierno que en los últimos meses a veces parecía estar más en la oposición que en el Gobierno.

Sin Dalmau, con quien el presidente no ha tenido ningún tipo de problema estos años, existe cierto temor de que la relación con Podem se compliquen más. De ahí que Puig, tal como adelantó ayer este diario, convocará a Pilar Lima, coordinadora de Podem, para «solucionar» la situación. Aunque en un principio desde Presidencia se optó por ganar algo de tiempo y se acordó con el vicepresidente saliente aguantar unos días en el cargo, el temor a que la crisis acabe acaparando toda la agenda política (como de hecho ya estaba ocurriendo) ha hecho al Palau de la Generalitat reconducir la estrategia y apostar por zanjar cuanto antes el relevo. La cita está prevista mañana jueves.

El primer gesto para destensar la situación la dio el lunes la propia ejecutiva de Lima al ceder a Puig la gestión de los tiempos y no apretar poniendo encima de la mesa para ya la propuesta de Illueca. Puig respondió ayer dando a Podem toda la legitimidad para, en base al pacto botánico, aceptar su candidato.

El jefe del Consell dio por hecho que Illueca será su próximo vicepresidente segundo aunque admitió que no lo conocía personalmente, pero pensaba que era una persona con gran «valía». No habrá pues silla vacía como tampoco un Gobierno sin Podem. Puig mantuvo que no contemplaba ese escenario y que tanto el PSPV como Compromís apuestan por la «estabilidad» y la «cohesión interna», la clave del éxito, dijo, del Botànic.