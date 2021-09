Las personas que han acudido esta mañana a las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) para realizar la matrícula del curso que se inicia en apenas un mes se han encontrado con algunos imprevistos. A primera hora de la mañana y prácticamente hasta mediodía, el sistema informático no funcionaba por lo que, las personas que tenían cita previa desde las 8:00 horas han tenido que esperar en algunos casos hasta hora y media, como ha ocurrido en la sede de Saïdia de València.

Esto ha coincidido con la última jornada de matrícula para los estudiantes que consiguieron plaza en julio

Como confirma la Conselleria de Educación, el servicio se ha restablecido sobre el mediodía. "La plataforma Ítaca no estaba en funcionamiento a las primeras horas y no se ha podido restablecer el servicio hasta las 11.50 horas", afirman. Ante esto y visto que no se solucionaba con celeridad, el personal administrativo de las EOI "ha recogido la documentación en papel de las personas citadas a las primeras horas de la mañana para introducir los datos en Ítaca una vez se restableciera el servicio".

"Desde las 11.50 horas todo el proceso está funcionando con normalidad y se están introduciendo los datos de todas las personas que han acudido a formalizar la matrícula", apunta la conselleria.

Cursar un idioma en las EOI

La matrícula que ha finalizado hoy era la correspondiente al alumnado oficial que realizó exámenes a final de curso pasado y/o promociona de curso.

Pronto se abrirá un segundo periodo de matrícula, para el cual habrá que hacer solicitud telemática desde el 15 de septiembre (12:00h.) hasta el día 19 (23:59h.) de septiembre. La adjudicación de estas plazas será el día 23 y desde entonces hasta el 30 de septiembre, se deberán realizar las matrículas (con cita previa).

Próximamente también se abrirá la posibilidad para realizar en 2021-22 un curso formativo, con menor carga horaria que las clases habituales de la EOI. En este caso el periodo es del 16 al 23 de septiembre.