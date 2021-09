Puig se consolida como barón territorial ante su primer congreso con nadie en contra

Con evidente gesto de satisfacción, el presidente Puig compareció ayer a última hora de la tarde para presentar su candidatura a un tercer mandato como secretario general del PSPV. Durante su intervención mantuvo que la lista única «tiene que ver con la madurez del proyecto político del PSPV, que, sobre todo, piensa en los intereses de la Comunitat y de la clase trabajadora».

«Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad para continuar un trabajo que se inició en 2015 y que buscaba consolidar al PSPV como primera fuerza», aseguró el jefe del Consell, quien mantuvo que contará con todos. «Desde que estoy al frente del PSPV no he hecho otra cosa que tratar de unir al partido. No solo no sobra nadie, sino que falta gente», mantuvo al ser preguntado sobre el hecho de que no haya candidaturas alternativas. Puig insistió en que desea un partido abierto que vaya más allá de la militancia.

Recordó que desde que fue secretario general en 2012 se marcó una hoja de ruta «que pasaba por recuperar el autogobierno», que había quedado muy tocado por la corrupción. En 2017, incidió, el objetivo fue ser el primer partido en la C. Valenciana.

Para Puig, la agenda actual tiene dos objetivos prioritarios: acabar con la pandemia y iniciar la recuperación económica dentro del marco del crecimiento sostenible. «Es el momento de una respuesta social y el congreso actualizará este proyecto político dentro de los valores de la «el humanismo, la prosperidad inclusiva y la solidaridad».

El jefe del Consell tuvo palabras de agradecimiento a toda la militancia y organizaciones locales y remarcó que, después de más de 14.000 días de militancia en el PSPV, «es un orgullo» el haber sido de nuevo proclamado.

El PSPV proclamó anoche al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como candidato único a la secretaría general del partido, una reelección que se hará efectiva durante el XIV congreso autonómico del PSPV que se celebrará en Benidorm el fin de semana del 12 al 14 de noviembre. Puig afronta así su tercer mandato al frente del partido, el primero en el que no tendrá confrontación interna, un hecho casi inédito en la historia del socialismo valenciano marcado por las luchas entre familias y por procesos orgánicos de alto voltaje. Desde 1995, el único congreso con una lista fue el celebrado en Castelló en 2004 con la lista de Joan Ignasi Pla.

Hasta ahora Puig siempre había tenido en sus aventuras orgánicas alguien en contra. Le ocurrió en el congreso de 2017 con la candidatura del abalista Rafael García y en el anterior cónclave en el que compitió con Jorge Alarte, hoy en su Gobierno. La novedad, además, no es solo la ausencia de aspirantes alternativos en su propia casa. Las siempre complejas relaciones del PSPV con Ferraz, que incluso vivieron con el propio Pedro Sánchez momentos de abierto enfrentamiento, han mudado de piel. En la actualidad, puede hablarse sin tapujos de una alianza estratégica Puig-Sánchez.

Es más, Puig celebrará sus primeros días como candidato único en compañía de Sánchez. Mañana viernes estará con él en Elx y el sábado tiene previsto acudir a un acto de partido en Jaén. Una cita cargada de simbolismo. Andalucía fue con Susana Díaz la punta de lanza contra el sanchismo, una guerra en la que Puig se posicionó en contra de Sánchez. La presencia del presidente de la Generalitat en este territorio en un acto con el alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE, Juan Espadas (quien ganó a Díaz en primarias) es todo un ejemplo de dónde está ahora cada uno y de cómo Sánchez corona su propósito de la reconciliación en el PSOE. Un plan que se ha saldado con la salida de José Luis Ábalos y donde Puig es ahora un apoyo territorial clave para Sánchez.

La nueva situación en el socialismo valenciano, con el debilitamiento del abalismo que renuncia a plantar con lista alternativa tras la marcha de su principal referente, el exministro de Fomento, ha allanado el camino al dirigente valenciano, consolidado como barón territorial tras siete años al frente de la Generalitat. Se trata de un periodo de tiempo en el que por diferentes motivos, entre otros, la gestión de la pandemia su figura se ha consolidado en el partido. Su reelección sin sobresaltos deja también el horizonte despejado para repetir como cartel electoral para la presidencia del Consell, si bien deberán convocarse primarias.

Con todo, para llegar a este escenario de paz (y para que sea permanente) han sido claves las conversaciones de los últimos días entre el sector crítico y la dirección socialista afín a Puig en búsqueda de un pacto de integración a largo plazo.

Caballero encabeza la delegación

El sector abalista pedía a cambio de un congreso tranquilo un gesto a cuenta de la elección de delegados y delegadas para el congreso federal que Ferraz celebrará en València en octubre: que la secretaria provincial, la diputada Mercedes Caballero y referente del abalismo en València, sea la cabeza de la delegación por esta provincia. La diputada no era la primera opción del PSPV, que pensó en la nueva ministra de Ciencia y exalcaldesa de Gandia, Diana Morant.

Un movimiento que no ha prosperado por lo que hay un preacuerdo para que sea Caballero. Eso sí, la dirección de Puig quiere amarrar una lista de integración, por lo que aunque el plazo para la candidatura completa acaba a mediados de septiembre, el objetivo es cerrarla antes del viernes. Caballero tiene previsto presentar su precandidatura hoy mismo.

El abalismo está dispuesto a consensuar los nombres, pero insisten en que el acuerdo de no agresión debe ir más allá de los congresos autonómico y federal y alcanzar los locales y el provincial, donde Caballero se juega su propia reelección. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, encabezará la delegación de Alicante.

J.R. valència