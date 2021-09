La compañía de telefonía recula y ya no multará al padre de la tragedia de Peñíscola

Ayer las redes sociales hirvieron hasta convertir la noticia en tendencia. Hasta el consejero delegado y fundador de Másmóvil, Meinrad Spenger, salió a dar explicaciones en su cuenta de Twitter: «Lamentamos que hayamos gestionado mal este caso. Por supuesto, no vamos a cobrarle nada y vamos a contactar con el señor Cives para pedirle disculpas y ofrecerle nuestra ayuda», escribió el directivo.

Por otro lado, el perfil oficial de la compañía contestó a cientos de usuarios, que reprocharon la falta de empatía con la dramática situación que vive la familia. La empresa le exigió la entrega del router a Cives cuando llamó para darse de baja después de que su casa desapareciera literalmente en el derrumbe. Y con ella, el aparato. Cuando les explicó que no podía buscar el router bajo la montaña de escombros, le respondieron que lo sentían, pero que debía pagar la sanción de 150 euros por no devolverlo, sin atender a más razones. Incluso llegaron a responderle que su situación no estaba recogida entre los supuestos de exención del pago de Másmóvil.

Finalmente, ante el aluvión de críticas, la firma se vio obligada a emitir un comunicado de disculpas y a levantar la sanción. «Hemos cometido un error a la hora de gestionar el caso de Bienvenido, y pedimos disculpas por ello. Nos hemos puesto en contacto con él y ya ha quedado solucionado», dijo la firma.

La compañía pidió disculpas en Twitter tras recibir cientos de críticas por su respuesta a Bienvenido Cives. Incluso el fundador de Másmóvil pidió perdón y anunció el cambio de estrategia en su cuenta.