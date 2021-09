"La gente está ilusionada. Iremos en cuanto nos llamen"

Aunque todavía hay que perfilar quién entrará y quién no en esta tercera dosis, las personas trasplantadas estarán sí o sí en el grupo ya que su sistema inmune está debilitado ex profeso para que el cuerpo no rechace el nuevo órgano. Entre el colectivo valenciano de personas trasplantadas de corazón son conscientes de ello y, en general, están «esperanzados» con la medida.