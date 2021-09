Los 133 vacunódromos abrirán sin cita previa desde el martes y hasta octubre

Fue el gran anuncio ayer de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en su comparecencia ante la diputación permanente de les Corts. Según avanzó, a partir del martes, 7 de septiembre, los 133 puntos de vacunación masiva que hay repartidos por toda la Comunitat Valenciana (incluidos los grandes vacunódromos) abrirán para inocular a todo aquel que pase por allí sin cita hasta el 30 de septiembre. Los vacunódromos —solo en los cinco grandes, Sanidad ha invertido 2 millones en limpieza y seguridad— cerrarán sus puertas entonces, ya que se da por concluida su misión y dejarán paso a los centros de salud como puntos de vacunación para quien quede pendiente.

Es la misma fórmula que han puesto en marcha otras comunidades como la madrileña desde hace semanas y que aquí se venía rechazando con el argumento de su baja eficacia. De hecho, este mismo lunes la consellera rechazaba la idea tras ser preguntada al respecto. El por qué solo cuatro días después ha cambiado de opinión —el portavoz de Sanidad del PP, José Juan Zaplana, así se lo recriminó ayer— responde a que ahora ya se había llamado a todos los grupos de edad. «Hasta que no se lo ofreciéramos a todos, no íbamos a hacerlo», dijo.

Con todos llamados, ahora toca seguir dando oportunidades con estas jornadas de «puertas abiertas» pese a que se han dado «al menos dos y a algunos hasta 4 o 5», apuntó la consellera. Aún así, la administración no desiste y quiere elevar ese porcentaje de vacunados conscientes de que el objetivo del 70 % de la población es ahora insuficiente ante la mayor contagiosidad de la variante Delta.

Seguir dando oportunidades

«Seguimos dando oportunidades, si no han podido vacunarse o no han querido, seguiremos tratando de convencerlos de que la vacunación es segura y salva vidas», insistió la consellera, que interpeló desde el atril directamente a los 52.154 valencianos que han rechazado explícitamente ponerse la vacuna. «Si no quieren pensar en ellos, que piensen en sus seres queridos», les dijo la consellera.

Quienes no quieren vacunarse (por convencimiento, por miedo o por otros motivos) y lo han dejado negro sobre blanco son solo un 1,16 por ciento de los valencianos llamados a vacunarse, pero hay otra bolsa de personas, más numerosa, que no atendió en su día a la llamada de Sanidad.

En este grupo los hay negacionistas que se oponen al pinchazo pero también personas que tienen dudas, apáticos, aquellos que se fueron de vacaciones y no bloquearon una nueva fecha o incluso que no han podido ser localizados por la administración. Esta bolsa de rezagados es a la que va dirigida esta última fase de la campaña de vacunación antes de que cierren sitios emblemáticos como la Ciutat de les Arts i les Ciencias.

Así, en estos días que quedan se seguirá vacunando, principalmente de segundas dosis a los adolescentes de 12 a19 años y a veinteañeros y rescatando a quien dejó para más adelante su pinchazo por las vacaciones (256.110 valencianos han optado por esta modalidad). El acelerón de inoculaciones entre los jóvenes se nota y desde principios de semana hasta ayer se ha pasado de tener a un 8,3 por ciento de este grupo con pauta completa al 36,1 %, según datos del Ministerio de Sanidad.

La C. Valenciana va por detrás de otras comunidades en inmunizar a los más jóvenes (tres puntos bajo la media) aunque se espera que el curso escolar comience el día 8 con el 50 % de los alumnos «protegidos por pauta completa» y, en dos semanas, «llegaremos al 80 por ciento de escolares totalmente protegidos», aseguró la consellera.

Desescalada «prudente»

«Vacunación, vacunación y vacunación», insistió la consellera. El objetivo, tal como avanzó el president Ximo Puig, es tener una comunidad «inmunizada» para el 9 d’Octubre, la fecha simbólica en la que cerrarán los vacunódromos y en la que se espera entrar en la «normalidad mejorada» tras el proceso de desescalada que empieza el lunes 6 de septiembre.

Los nuevos aforos y restricciones que regirán la vida de los valencianos se conocerán el mismo lunes, tras la Comisión Interdepartamental. «Los buenos datos epidemiológicos y de vacunación nos permiten mirar adelante con cierta moderación», explicó la consellera e iniciar una desescalada «prudente» .

Aún se desconoce, sin embargo, qué pasará con el toque de queda que hay vigente en 68 municipios actualmente ya que todavía no se ha presentado ninguna resolución ante el TSJ para la prórroga de esta medida pese a que expira en la medianoche del lunes al martes. Según los últimos datos ofrecidos ayer por Sanidad, el 54 % de pueblos bajo toque de queda están ya en niveles de riesgo medio y solo 10 permanecen en niveles de incidencia por encima de 250 casos por 100.000 habitantes, riesgo extremo.