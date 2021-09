Desde que comenzó su trayectoria profesional, esta fotógrafa ha mostrado al mundo cómo la mujer en su país no es aquello en lo que la han convertido ahora, un objeto sin voz ni voto al que no saben muy bien dónde colocar para que su presencia no ofenda a los ojos de sus invasores. Antes de la llegada de los talibanes, ya en la década de los años setenta del siglo pasado, ellas eran grandes protagonistas de la sociedad, tanto en la cultura como en la política. Fueron luchadoras y así las retrata Rada Akbar, como mujeres fuertes en el papel que les corresponde, recordando que en su país ellas han sido fundamentales en el desarrollo de su propia historia; las reinas, poetisas, guerreras y libertadoras que transmitieron poder, conocimiento y belleza durante miles de años, todas ellas están presentes en las mujeres de hoy, su legado forma parte de su propia esencia.

Vive con miedo, o mejor dicho en un estado de miedo, consciente de lo frágil que para ella y el resto de afganas es ahora la vida, un gesto, una mala mirada, quizás la osadía de un pensamiento y todo puede acabar en ese momento. Aunque en su última exposición ya recibió multitud de amenazas, nadie se acostumbra a esa sensación de inseguridad, de no saber qué puede pasar.

La reina Soraya Tarzi

No hace tantos años, en la década de 1920, la reina Soraya Tarzi ya luchaba por los derechos de las mujeres pidiendo no sólo que tuvieran un acceso libre a la educación, sino también contra la obligatoriedad de usar velo, además de oponerse a la poligamia. Su sombra se desvanece hoy y con ella las bases del progreso de un país que vuelve a la oscuridad más absoluta con un gobierno que ya ha dejado claro cuál es el lugar que ellas ocuparán. No puede haber mayor silencio que la invisibilidad, convertir a todas estas mujeres en fantasmas de una sociedad que dejó de serlo en el momento que cortó su libertad para pensar, para vestir, para hablar… en definitiva para vivir. Ése será su castigo, incluso la muerte deja siempre alguna secuela, un rastro que alguien en algún momento puede encontrar, pero contra la invisibilidad no hay remedio.

Los últimos acontecimientos políticos en Afganistán están escritos bajo esa tinta negra y espesa con la que se escriben palabras como odio, terror, desesperación, asesinato, crueldad, esclavitud, violación, esas que siguen siendo la terca mancha de nuestra historia, que una y otra vez se empeña en volver para seguir recordándonos que ciertas vergüenzas no se pueden lavar, y ésta es una de ellas, aunque no la única.

La Gran Purga

Como si hubieran retrocedido en el tiempo, viven una Gran Purga al más puro estilo de Stalin, tal como también sucedió en la Unión Soviética en 1937, cuando cientos de miles de personas fueron perseguidas, encerradas en campos de concentración y ejecutadas por mostrar su oposición o por ser potencialmente peligrosas. En todos los conflictos de la historia, los intelectuales en general, poetas y artistas en particular, han sido los más perseguidos precisamente por disponer de un arma infalible contra la tiranía y la crueldad, como es la creatividad. Una de las pintoras más conocidas por su fuerte oposición al gobierno de su país fue la colombiana Débora Arango, quien en los años cincuenta, además de escandalizar por sus desnudos femeninos, no sólo puso en tela de juicio el papel de la mujer en la sociedad, tocando temas como la prostitución y atacando los roles que ésta tenía atribuidos, sino también desafió al gobierno de su país acusándolo de corrupto. El precio que tuvo que pagar, además del desprecio, fue el rechazo de su obra y el menosprecio de sus pinturas atacadas constantemente, incluso expuso en la España franquista, aunque al día siguiente de su inauguración la muestra se clausuró por orden gubernamental. Sólo obtuvo el reconocimiento en los años ochenta. Curiosamente, hoy su rostro aparece en todos los billetes de dos mil pesos del país. Para la historia queda ya esa irónica pintura, una de sus obras más famosas -‘La salida de Laureano- en la que aborda el tema del golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, a quien la artista representa con cabeza de sapo y rodeado de serpientes sobre los huesos de las víctimas.

En muchos episodios bélicos, el arte ha jugado un papel de destacada relevancia, bien por resultar incómodo, como el caso de Débora Arango, y otras veces utilizado para el fin de una causa; Stalin, por ejemplo, usó a los artistas como medio para hacer propaganda. Uno de los líderes que siempre tuvo claro la fuerza del arte fue Hitler, quien usó el poder de la imagen para enviar educativos mensajes a la población. Por contra, también surgieron movimientos de intelectuales que ofrecieron resistencia a sus ideas como el formado por los estudiantes de la Universidad de Múnich. Liderados por la joven Sophie Scholl y su hermano, y bajo el nombre de La Rosa Blanca, formaron la resistencia no-violenta contra el régimen nazi bajo el lema «la pluma contra la espada». Un año más tarde de su formación, en 1943, el grupo fue disuelto, todos sus integrantes arrestados y ejecutados.

Muchas historias

Por desgracia son muchas las historias de mujeres que en algún momento decidieron enfrentarse a diferentes tipos de injusticias anteponiendo sus palabras a su propia vida aunque, como hemos visto, la triste realidad es que para encontrarlas no hace falta retroceder tanto en el tiempo; hoy muchas tienen que seguir haciéndolo.

Si algo hemos aprendido en todos estos siglos de lucha por la igualdad y la libertad de la mujer es que ahora ya no estamos solas. Rada Akbar no está sola, su lucha se enriquece y se hace más fuerte con las voces de otras compañeras afganas como la grafitera Shamsia Hasani y sus denuncias sobre la situación de la mujer en Kabul, o la cineasta Sahraa Karimi, junto con tantas escritoras, actrices, periodistas, políticas y mujeres en todo el mundo.

Sólo piden ser como tú y como yo, poder decidir sobre sus propias vidas, no podemos y no debemos olvidarlas. Son guerreras de la luz que quieren esconder bajo la sombra de sus oscuros velos. Pero otras, las que todavía tenemos el rostro descubierto, no vamos a permitir que sus nombres se vuelvan invisibles, seguiremos pidiendo por ellas la libertad.