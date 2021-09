A finales del siglo XIX la ciudad de París ya tenía una importante isla de calor urbana, no tan intensa pero como la actual isla de calor de inicios del siglo XXI. A pesar de ello era una gran ciudad con un clima urbano bien claro. Según la descripción que hace Claude Flammarion al libro La Atmósfera durante el día en verano se observaban diferencias térmicas entre algunas calles bastante frías, seguramente estrechas y con edificios relativamente elevados y otras calles y plazas más cálidas, porque eran más soleadas, aunque que esto no lo menciona Claude Flammarion. Esto es un fenómeno que se llama isla de frescura urbana. También se observa actualmente este mismo fenómeno en muchas ciudades del mundo, especialmente en las partes antiguas, donde el trazado de las calles no es rectilíneo sino irregular, donde la anchura de las calles es estrecho y el número de horas de sol escaso, donde la isla de frescura urbana diurna es más intensa. Esto sucede por ejemplo en las ciudades norteafricanas donde la parte nueva de la ciudad es mucho más cálida de día que la parte vieja, ya que tiene unas calles mucho más anchas, con mucha más radiación solar. En aquella época, a finales del siglo XIX, París no tenía la intensidad de la isla de calor actual, que según la geógrafa Gisèle Escourrou en el libro Le clima et le ville, del año 1991, tenía un valor máximo de 14ºC . Así el observatorio de Montsouris de París la temperatura mínima de 1879 en París fue de -23,9ºC, valor alcanzado el 10 de diciembre, y en la estación meteorológica oficial de París la mínima fue de -22ºC. La diferencia térmica registrada en la mínima pudo ser producida no sólo por el efecto de la isla de calor urbana sino por el contexto de los observatorios. Mientras que el observatorio de Montsouris debía estar protegido por una jaula meteorológica, según explica Flammarion, la estación de París está situada en la pared norte de un edificio. Debemos tener en cuenta que si situamos un termómetro en la parte norte de un edificio, para que no le toque la radiación solar, esto subestimará las máximas y sobrestimará las mínimas.