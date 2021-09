El precio de ser mujer

Frente a los paños de algodón que se lavaban a escondidas y el quedarse en casa, los productos de higiene femenina llegaron al mercado para darle libertad a la mujer frente a la tiranía de la menstruación. Recogen el flujo con seguridad, son discretos y permiten realizar vida normal desterrando mitos que pesaban sobre la mujer cuando tenía el periodo. Un avance en toda regla que tiene su precio: hasta 2.000 euros en compresas, tampones y salvaslips se puede gastar una mujer con flujo abundante durante toda su vida fértil, un precio a pagar solo por ser mujer.

Es un gasto no elegido y al que toda mujer debe hacer frente a lo largo de su vida, quiera o no quiera y que, además, está gravado por un 10 % del IVA, lo mismo que se paga por ir a la peluquería. Es la conocida como‘tasa tampón’ y cuyo impacto en el bolsillo de las mujeres se quiere reducir vía impuestos dado que las alternativas más baratas en productos de higiene femenina que hay en el mercado como las copas menstruales no son las más extendidas. La propuesta es aplicar un IVA superreducido del 4 % a compresas y tampones y tratarlos así como otro producto de primera necesidad.

El gobierno PSOE-Podemos abrió el melón de la rebaja de la tasa tampón en 2019 introduciendo en los presupuestos este cambio del 10 al 4 % que, sin embargo, todavía no ha visto la luz. Este verano, el Congreso ha vuelto a instar al Gobierno central a aplicar ya esta reducción.«El ahorro real que supondría realmente no es tan determinante pero sí es algo simbólico», defiende Eztizen Gregorio, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que tiene abierta una campaña para llamar la atención sobre este gasto impuesto que sí o sí se ha de afrontar.

Desde OCU le han puesto precio a menstruar: hasta 59 euros al año si se usan compresas, hasta 54 euros anuales si se opta por tampones o bragas menstruales y 10 veces menos si se usa una copa menstrual. En total, unos 2.000 euros «en los 38 años que menstruamos de media las mujeres».

Según Gregorio, el ahorro de rebajar el IVA al tipo superreducido del 4 % rondaría los 121 euros «en toda la vida fértil», pero aún así es un gesto que se espera y se demanda. «Es un sobre gravamen en un producto de evidente primera necesidad y que es consumido exclusivamente por las mujeres», advierte Mónica Gil, investigadora de la cátedra de Economía Feminista de la Universitat de València. «Se está aplicando un gravamen superior a productos que necesaria y únicamente consumen las mujeres, que bajo las coordenadas patriarcales, son las que tienen menores rentas», añade.

Intenciones todas, pero todavía sin hechos cuando esa reducción al mínimo de impuestos indirectos es ya una realidad en varios países e incluso dentro de España, dado que Canarias ha suprimido su IVA sobre estos productos. En Reino Unido, Francia,Holanda o Portugal, el impuesto a aplicar es del 5 %, mientras que enIrlanda estos productos no están gravados. Gracias a que el tipo cero ya estaba en vigor antes de la directiva europea que permite reducirlo pero solo hasta un 5 %. La intención a futuro, sin embargo, es la de dar flexibilidad a los estados miembros para aplicar el tipo cero del IVA a los productos sanitarios si así lo quieren.

«En Escocia —ejemplifica la portavoz de OCU— se ha aprobado una norma que facilita el acceso gratuito a compresas y tampones a toda mujer que lo necesite, por ejemplo, en espacios educativos», un paso más allá que OCU defiende para abordar la ‘pobreza menstrual’, el no poder hacer frente al coste de esos 50 euros que cuesta ser mujer cada año. «Las mujeres, que somos la mitad de la población, no podemos decidir si hacer o no este gasto y hay muchas mujeres en situación de vulnerabilidad», insiste la portavoz de OCU.

Y la ‘tasa rosa’

El coste de menstruar está ahí pero la mujer, por el hecho de serlo, lleva tiempo soportando también otros gastos ocultos en multitud de productos como los de higiene o perfumería. Es la llamada ‘tasa rosa’: mismo producto pero diferente precio solo por ser una línea ‘femenina’.

El ejemplo paradigmático de la ‘tasa rosa’ son las cuchillas de afeitar. Solo con acercarse al lineal de un supermercado, cualquiera puede comprobar que un mismo producto tiene dos versiones para hombre y para mujer. El de mujer, aunque solo cambie el color, suele tener un precio más alto, un coste oculto que incrementa la cesta de la compra de la mitad de la población.

La Conselleria de Economía encargó hace un par de años un informe para valorar el impacto económico y social que tenía esta ‘tasa rosa’ en la sociedad valenciana. La principal conclusión es que la tasa rosa ya no es tan evidente como para detectarla al primer vistazo solo por el color de las maquinillas de afeitar: «Ahí la diferencia de precio no es tan relevante y hay pocos productos que sean equiparables al cien por cien», explica Diego Herranz, sociólogo y responsable del departamento cualitativo de Imop Insights, que se encargó del informe.

El concepto estricto de ‘tasa rosa’ solo se podía aplicar a un tercio de los artículos estudiados mientras que las grandes diferencias de precio están en los artículos de la misma gama,«los que han evolucionado para adaptarse al mercado femenino o masculino». El incremento de precio viene justificado, en este caso, por esas diferencias. «Esas bandas de gel en las maquinillas que justifican que se encarezcan», ejemplifica Herranz.

Desde esta perspectiva, el estudio es claro: las mujeres están más damnificadas que los hombres tanto en el volumen de artículos con precio más caro como en cuánto más caro es el artículo para las mujeres frente a los hombres: 35 % frente al 28 %. Los productos de higiene, de telefonía y peluquería son los que están penalizando más a la mujer pero también los hay más gravosos para ellos, como el sector de productos deportivos, los seguros o los servicios de depilación. «En la depilación lo justifican asegurando que el pelo masculino es más grueso que el de las mujeres y las ratios de las aseguradoras los penalizan», explica Anna Aguado, politóloga y técnico participante en el estudio.

El informe también concluye que no todo el mundo es consciente de ese coste, pero sí salta a la vista «que el mercado refuerza los estereotipos de género», algo que ya están rechazando los más jóvenes. Desde la cátedra de Economía Feminista de la UV piden dar un paso más y que haya una intervención pública para acabar con esta dualidad del mercado que «incide negativamente en la economía de las mujeres». Pagar más solo por ser mujer.