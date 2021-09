Educación no aclara si se exigirán cuarentenas a pesar de las vacunas

Faltan 48 horas para que los escolares de la Comunitat Valenciana mayores de 12 años inicien este segundo curso presencial tras la aparición de la covid-19. Y muchos progenitores, asociaciones de madres y padres de alumnos, profesores y sanitarios se preguntan si los escolares ya vacunados que se encuentren cursando la ESO y Bachillerato deberán hacer cuarentena en el caso de que alguno de sus compañeros de clase contrajera el coronavirus. La Generalitat no lo tenía claro la pasada semana.

Interrogadas Educación y Sanidad por esta circunstancia, inicialmente se remitieron al protocolo vigente del año pasado, que no contemplaba la vacunación, elemento que ya ha sido implementado en otras comunidades en las que no se tendrá que guardar cuarentena si el alumno está inmunizado. Al recordar que el año pasado aún no existían las vacunas, desde las conselleries aclararon que se trabaja en una actualización que se espera dar a conocer este lunes.

Desde la Conselleria de Educación explican que la decisión es «exclusivamente sanitaria y compete a la Conselleria de Sanidad, que está trabajando en estos momentos en la actualización del Protocolo de Gestión de Casos covid-19 en los centros educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana de cara al curso 2021-2022». Además, ponen de manifiesto que «en los próximos días» recibirán el protocolo y lo harán llegar a los centros educativos valencianos, además de publicarlo en el portal de la Generalitat Valenciana aulasegura.es «para que lo conozcan todas las familias».

En estudio por Sanidad

Así las cosas, y puestos en contacto con la Conselleria de Sanidad, el departamento que dirige Ana Barceló puso de manifiesto que «actualmente están en estudio esas posibles modificaciones en la ponencia de alertas epidemiológicas del Ministerio de Sanidad. En breve se resolverán y serán de aplicación a los protocolos ya existentes».

No es de extrañar que a fecha de hoy los progenitores, docentes, centros educativos y asociaciones pidan a ambas conselleries respuestas sobre qué determinación se llevará a cabo cuando algún escolar tenga que guardar aislamiento o no : si deben hacerlo los alumnos que se encuentren en el pupitre de al lado, delante y detrás, la clase entera o solo los alumnos no vacunados. Una cuestión que ya tiene respuesta en Baleares o Cataluña, donde los vacunados que sean contactos estrechos de contagiados no tendrán que guardar cuarentena.

Desde Atención Primaria reiteran «la falta de coordinación entre ambas conselleries en las fechas en las que nos encontramos. Los sanitarios pensábamos que el 1 de septiembre los protocolos ya estarían actualizados en función de los datos epidemiológicos, ya que se está en constante coordinación con Salud Pública». Asimismo, fuentes sanitarias manifiestan que «somos los centros de salud junto con Salud Pública quienes gestionamos los positivos de cada municipio. Es una falta de previsión al inicio del curso escolar».