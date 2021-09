Con el fin de las fallas y el inminente inicio del curso escolar, la Comunitat Valenciana se enfrenta ahora a una nueva desescalada tras el fin de las restricciones contra la pandemia de coronavirus vigentes hasta hoy. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, comunicará hoy a mediodía el nuevo paquete de medidas aplicables y cómo será la desescalada.

Por el momento, la Generaltiat Valenciana ha convocado para hoy la mesa interdepartamental en la que se están debatiendo todas las medidas que entrarán en vigor de forma inmediata. Sobre la mesa, el toque de queda y el resto de restricciones que están vigentes en la Comunitat Valenciana desde el pasado 17 de agosto y finalizan a las 23.59 horas de hoy. El objetivo del departamento que dirige Ana Barceló y del president Puig es aprobar una desescalada "progresiva y prudente" de acuerdo a la evolución de los indicadores epidemiológicos de la Comunitat Valenciana.

Uno de los aspectos más importantes que se anunciarán a mediodía será si finalmente decae o no el toque de queda en los municipios en los que se ha estado aplicando. La medida se puso en marcha en 68 ciudades en las que la incidencia acumulada del virus era más alta y, por ello, se apostó por limitar la movilidad nocturna de sus vecinos entre la 1 de la madrugada y las 6 horas de la mañana. Todo apunta a que la Generalitat Valenciana dejará que decaiga el toque de queda y no lo prolongará dado que no ha vuelto a solicitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) una nueva prórroga para ningún municipio ni de la limitación de las reuniones sociales a 10 personas.

Aforo y horario de cierres

También se tiene que decidir si se modifica la resolución que limita en estos momentos los aforos y los horarios de actividades como la hostelería. Hasta ahora, la conselleria mantiene el cierre del ocio noctumro (discotecas y salas de baile como tal), el cierre de la hostelería a las 00:30 horas y con un máximas de 6 personas por mesa en interior y 10 comensales en el exterior sin barras.