Saltos infortunados: De la diversión a la tragedia solo hay una zambullida

El mar está en calma, una familia disfruta de un día de playa en el Puig. Una niña de catorce años juega en el agua con la colchoneta junto a su primo y un amigo, un año más pequeños. «Vamos a subir a tirarnos», dice uno de ellos señalando el espigón —realmente no importa quien de los tres lo dijo—. No era la primera vez que saltaban desde allí. «Íbamos todos los fines de semana, estaba acostumbrada a saltar, tampoco es que me diera respeto, aunque ese día algo me decía que no saltara». Los dos chicos se lanzaron al mar desde las rocas. Diversión y risas. «Te toca».