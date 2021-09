Con el 72,2% de los valencianos vacunados —el 81,3% de los mayores de 12 años que se pueden vacunar—, la Conselleria de Sanidad ha decidido ser ambiciosa e intentar llegar más allá, porque en cuanto a inmunización contra la covid-19 se refiere, cuantas más personas haya, mejor. Para ello, desde ayer martes y hasta finales de mes, los 133 puntos de vacunación masiva que hay en toda la Comunitat Valenciana estarán abiertos para que todo aquel que quiera vacunarse, lo haga tenga cita previa o no. Es una estrategia más para aumentar la cobertura vacunal después de la campaña masiva de citación y la de repesca, que dio una segunda o incluso tercera oportunidad a 400.000 personas que habían quedado «descolgadas».

Las casuísticas eran múltiples ayer entre los que fueron a recibir una dosis en el mayor vacunódromo de todos, el de la Ciutat de les Arts i les Ciencies de València. Entre madres y padres con sus hijos adolescentes que iban a recibir sus segundas dosis con cita, se «colaban» personas sin cita con el perfil para el que, precisamente, va dirigida esta iniciativa: los rezagados, los que no pudieron vacunarse por las vacaciones, los que lo han ido dejando por apatía e incluso los «ilocalizables», a los que se les ha estado llamando sin éxito.

«Se ve que no tenían bien mis datos y además he estado fuera», explicaba Álvaro, un chico de 21 años que, por edad, ya debía tener la segunda dosis hace al menos dos semanas. Sus amigos ya la tienen, de hecho, pero los problemas administrativos le habían dificultado a él acceder a la vacunación. «Está genial que lo hayan hecho. A otro amigo mío le ha pasado lo mismo», añadió.

Los problemas de contacto con la administración también estaban detrás del por qué se encontraban ayer Tomás, de 17 años, y su padre Juan Ramón en el emblemático y turístico edificio . En su caso, perdieron la cita de la primera dosis e intentaron «venir a la vacuna por dos veces, pero no pudimos. Y ahora he perdido el teléfono y no sé si volvíamos a tener cita o no. Cuando nos enteramos de la iniciativa, nos vinimos directamente y así aprovechamos antes del curso», explica Juan Ramón después de que, por fin, Tomás haya recibido su primera dosis.

Para Vicente, el vía crucis de la vacuna con sus hijos ha sido parecido. «Estábamos fuera y nos citaron para la primera dosis a mi hija Rebeca de 15 años y a mi hijo Enrique de 18. Las anulamos y volvieron a citarla a ella pero no a él». Ayer acompañaba a su hija para la primera dosis con cita y, viendo la facilidad para vacunarse sin hora, Vicente aseguró que no dudaría en enviar a su hijo «sabiendo que no hay ningún problema».

En el caso de Laura, una joven de la localidad alicantina de Rafal, sí tenía cita para la segunda dosis, pero en Orihuela y «ya me había venido a València» porque empieza la universidad. «No sabía cómo hacerlo. Me he acercado a preguntar y he acabado poniéndome la vacuna», explica, entre sorprendida y satisfecha por haber resuelto el problema tan rápido.

Máximo, de 19 años, también tenía cita para su segunda dosis: «era el jueves pasado pero me pilló de viaje, así que he aprovechado. No he tenido ningún problema», apuntaba. Álvaro, Tomás, Rebeca, Laura o Máximo —y también Alba o Laura— son solo algunos de los que ayer pasaron por este punto de vacunación, en el que se esperaba inmunizar entre el martes y el miércoles a «más de 600 personas con cita y sin cita», según María José Garnateo, adjunta de Enfermería del Hospital Doctor Peset de València.

Garnateo explicaba que los que más se están viendo sin cita son jóvenes que estaban de vacaciones pero también personas mayores que rechazaron la vacuna y ahora «se lo han pensado mejor».

Sanidad cifra en 90.000 a los «ilocalizables»

Sanidad puso en marcha en agosto la repesca de los «rezagados», 400.000 personas que no habían pasado a vacunarse. Pronto se dieron cuenta de que, dentro de ese grupo, había otro más difícil de alcanzar y al que va muy enfocada la apertura sin cita de los vacunódromos: el de los «ilocalizables». Personas que no tienen los datos actualizados, por ejemplo. Según la consellera Ana Barceló, son entre 80.000 y 90.000 valencianos.