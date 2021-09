Hoy no ha costado mucho levantarse, o al menos así ha sido para muchos de los escolares del CEIP Les Arts de València. La ilusión por volver a encontrarse con los compañeros de clase y, sobre todo, por estrenar un nuevo colegio y abandonar el antiguo ha hecho que minutos antes de las 9.00 horas de la mañana, muchos ya estuvieran a las puertas del centro escolar, con ganas de entrar para descubrir cómo serán las nuevas aulas.

La imagen podría ser la habitual, de no ser por las mascarillas estampadas y la cartelería que recuerda las medidas de prevención que se adoptan en el centro educativo para hacer frente a la covid-19. Además, las familias no han accedido al patio, deben esperar y permanecer en la calle.

El 2021-22 será el tercer curso marcado por la pandemia, el segundo presencial que, de momento, se desarrollará con las conocidas instrucciones del curso pasado: mascarilla obligatoria a partir de 1º de Primaria, grupos burbuja que este año serán en Infantil y toda Primaria, y distancia en clase y presencialidad al 100 % para los más mayores, a partir de 1º de ESO. Estas son las bases de los protocolos que han de seguir cerca de 790.000 estudiantes de toda la Comunitat Valenciana y de todos los niveles que, de forma progresiva y escalonada, vuelven a clase hoy, preparados para aprender de la mano de más de 70.000 docentes.

Como cuenta Ana Belén, una de las madres del centro, "los niños tenían muchas ganas, a las 7.30h ya estaban con la mochila y la verdad es que muy contentos por empezar, estaban deseando venir al colegio nuevo", explica, igual que Fani Conde, miembro del ampa, que vive junto a su hijo Nicolás el primer día "con mucha ilusión". El niño reconocía que llegaba "con ganas de disfrutar el nuevo cole con los amigos..." y "también de aprender", apostillaba.

Por otro lado, Begoña Sebastián, otra mamá, explica que este curso esperan "una mejora" con las nuevas instalaciones, y recuerdan que en el anterior colegio "estaban con humedades y apuntalados y para los niños era complicado".

"Hoy empiezan y ya veremos cómo les va. Este año suponemos que será más tranquilo que el curso pasado", afirma Inma Mercé, madre de un escolar del centro, en relación a la pandemia. Parecido piensa Hazel Sabri, que indica que "este inicio de curso es un poco mejor que el pasado", pero recuerda que no hay que bajar la guardia: "hay que ir con cuidado y yo se lo digo a él", afirma en referencia a su hijo, que empieza 1º de Primaria: "debe llevar la mascarilla y también mantener la higiene de manos, con el gel... y así todos los días", apunta la madre a las puertas del centro.

"Es un poco rollo, pero hay que hacerlo"

El pequeño Rafa, que ya lleva "muchos años en el cole Les Arts", asegura que es "una impresión muy bonita" ver el nuevo centro y dice, como primera impresión, que en él cabe "mucha gente". "Tengo muchas ganas de entrar", afirmaba antes de las 9.00 h, al tiempo que explicaba que se lo imaginaba "como del futuro". Para otro escolar, Barhs, el cole "está muy guapo" y también deseaba verlo por dentro.

Rafa reconoce que la mascarilla, que ya llevaron el curso pasado todos menos los niños y niñas de Infantil, "es un poco rollo, pero hay que hacerlo. También ponerse gel y seguir las normas", explica el alumno de 3º de Primaria.

Por su parte, Ana Belén Aránega, que esperaba con su hijo, confirma que el septiembre pasado fue "más difícil" y "daba más miedo". No obstante, explica que "los casos en el colegio fueron contados y se mantuvo bastante bien para como estaba el tema...", una opinión que comparten la mayoría de madres y padres entrevistados por este periódico. No obstante, otros como Fernando Giménez, aún reconocen tener cierto "miedo". "Algunos somos un poco reacios, pero lo tomamos con ánimos y fuerzas. Esperamos que los maestros tomen las medidas necesarias y hagan todo lo posible", afirmaba este padre.

Eso sí, a pesar de la alegría bastante generalizada que siempre muestran los niños y niñas, familias como la de Tatiana González sí han percibido el impacto psicológico de la pandemia en los más pequeños, una cuestión que este curso se abordará en las aulas y que la Conselleria de Educación ha marcado como una de las prioridades. "Esperamos que todo salga bien con las restricciones que hay por la covid-19 y que ya no haya más contagios. El año pasado estaban cohibidos por no estar con algunos compañeros y mi pequeño lloraba por no poder juntarse. Había cosas que me decía que no le gustaban, pero ellos mismos han ido adaptándose... Nos estamos acostumbrando a vivir con la covid-19 y eso no creo que se vaya", afirma esta madre.

Te puede interesar: Comunitat Valenciana Una vuelta al cole con la lección aprendida

Así, aunque la covid-19 está en la mente de todos por las medidas que se deben cumplir y que los centros educativos no olvidan, la pandemia no ha empañado el inicio de curso que, en el caso de Les Arts, se da además con la ilusión de estrenar una nueva, luminosa y colorida infraestructura.

(Información en elaboración)