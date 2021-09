"Estamos en alerta por esta ola de homofobia, el odio se ha disparado"

Axel, que en su día cubrió la transición física de género femenino a masculino, fue golpeado en la madrugada del martes, sobre las 3.30 horas, por otro joven después de saludar con un inclusivo «qué guapis sois todes» a un grupo de 6 chicos en el jardín central de la Avenida Blasco Ibáñez de València, a la altura de la plaza del Cedro, en plena zona universitaria. «¿Me estás llamando maricón?», le respondió uno de ellos en plan amenazante antes de golpearle, siempre según la versión del agredido, que sufrió un puñetazo en la espalda y otro en la boca. «Me reventaron la nariz», dijo ayer a este periódico antes de presentar una denuncia. La policía investiga los hechos y, al parecer, ya dispone de alguna pista sobre los agresores, que huyeron corriendo.

«Le puede pasar a cualquiera»

Axel día sinterpuso la denuncia y acudió a Urgencias a por un parte de lesiones; en su opinión, «ahora mismo, esto le puede pasar a cualquier persona siendo homosexual o siendo hetero». «En mi DNI pone que soy chica, pero es cuestión de tiempo. Me falta todo el papeleo para que oficialmente sea un hombre», explicaba ayer el agredido, de 21 años, a este periódico. Axel, que trabaja en la hostelería, disfrutaba el lunes con un amigo de la primera noche sin toque de queda hasta que ocurrieron los hechos. No había visto nunca a los agresores. «No sabemos quiénes son, no los habíamos visto nunca», dijo.

Axel estará el sábado en la manifestación «Todos juntos» que se ha convocado el sábado en el lugar de los hechos. «Tenemos que conseguir que la homofobia se vaya de este país. Que todos seamos más conscientes, que tengamos más educación, más comunicación entre todos y más respeto», afirmó.

Axel fue informado por la Policía, como toda víctima de violencia homófoba, de la posibilidad de ser atendido por el servicio Orienta, de la Conselleria d’Igualdat i Polítiques Inclusives y que gestiona el colectivo Lambda. Este servicio, al igual que el que ofrece el Movimiento contra la Intolerencia, ofrece ayuda jurídica, psicológica y acompañamiento.

«Parece que hay una estrategia de un sector de la sociedad contra el colectivo LGTBI. Se ha generalizado esa focalización desde grupos ultras y neonazis fortalecidos por discursos de odio en las redes y en otros ámbitos», manifiesta el coordinador del Movimiento contra la Intolerancia de la Comunitat Valenciana.

El de Axel es el enésimo ataque desde que la caza al homosexual o al trans se haya disparado en España. Entre las más recientes están el asesinato del joven Samuel en A Coruña. Solo en la ciudad de València se han producido 5 denuncias desde el pasado mes de julio.