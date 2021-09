Un otoño casi sin cuarentenas

El fin del verano y el comienzo del curso escolar está resultando bien distinto al del año pasado. La pandemia de coronavirus sigue activa y la quinta ola continúa aunque con mucha menor virulencia. Sin embargo, el éxito de la campaña de vacunación del coronavirus en la Comunitat Valenciana permitirá que la actividad normal tanto en empresas como en colegios se retome este otoño con mucha más normalidad y menos cuarentenas preventivas.

Esa es la clave. Menos cuarentenas preventivas. Hasta ahora cualquier contacto estrecho con un positivo por coronavirus conllevaba de forma irrevocable una cuarentena, un aislamiento domiciliario mientras el virus siguiera activo y pudiera ser transmisible a otro paciente. Las cuarentenas y el aislamiento se convirtieron en la única forma de cortar la transmisión del coronavirus cuando la población todavía apenas tenía inmunidad frente a la infección. Ahora, la situación es bien diferente.

Con más de 4 millones de vacunados en la Comunitat Valenciana y una inmunidad que supera el 83,5% de la población diana a vacunar, la autonomía se convierte en una de las autonomías con mayor porcentaje de población vacunada con la pauta completa y una de las primeras regiones europeas en alcanzar este nivel de inmunización. La Generalitat Valenciana se ha propuesto lograr la inmunidad completa en apenas un mes. El 9 d'Octubre, la conselleria de Sanitat quiere que todos los valencianos mayores de 12 años estén inmunizados.

Ya no es obligatoria la cuarentena pero con condiciones

Esta cobertura, y pese a que la pauta completa no impide una infección por el virus, sí ha permitido relajar ciertas restricciones. En los relativo a las cuarentenas obligatorias, la Generalitat Valenciana ya modificó la normativa por la que los contactos estrechos con positivos ya no tendrán que hacer cuarentena obligatorio siempre y cuando hayan dado negativo una prueba PCR o similar y no presenten síntomas.

Lo mismo ocurre en las aulas. Los alumnos mayores de 12 años que se han incorporado al nuevo curso escolar no tendrán que hacer tampoco cuarentena siempre y cuando hayan recibido las dos dosis de la vacuna.

Esta modificación supone un paso adelante hacia la normalidad o, al menos, hacia la convivencia con el virus. La vacuna ha supuesto un enorme avance para atajar las complicaciones médicas derivadas de la infección por coronavirus. De hecho, la mayoría de los ingresados en las UCI (casi el 83%) corresponden a pacientes que todavía no habían completado su inmunización con las dos dosis de la vacuna.

Queda pendiente por resolver qué pasa con los menores de 12 años. No están vacunados y el inicio del curso escolar para ellos ha vuelto a ser en grupos burbuja.

No obstante, tendrán que seguir manteniendo una cuarentena obligatoria si están en contacto con un positivo aunque estén vacunados con la dos dosis aquellos que presenten algún tipo de inmunodepresión. Sucederá lo mismo con quienes estén en contacto estrecho de casos vinculados a brotes producidos por alguna de las nuevas variantes del virus que escape a la inmunidad de las vacunas o con casos de contagio relacionados con visones.