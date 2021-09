La anulación del Pativel agravará los efectos de los temporales

El Pativel está pendiente del recurso de casación presentado por la Abogacía de la Generalitat ante el Tribunal Supremo. Y su anulación definitiva tendría «efectos negativos por su no aplicación», según advirtió el ingeniero de caminos Antonio Serrano, ex secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente (2004-2008), que intervino en nombre de Fundicot (Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio) y el Foro de Transiciones. Serrano defendió el «correcto enfoque del Pativel. Es un documento muy científico e incomprensiblemente frenado en su aplicación, por ello hay que incidir en los efectos negativos de su no aplicación». Y recordó que el concepto de «infraestructura verde» como el que impulsa el Pativel «está incluido desde 2013 en la estrategia europea para ligar la ciudad con el territorio y los ecosistemas territoriales y la salud con el medio ambiente». Porque figuras como la infraestructura verde suponen «una protección frente a los temporales y las inundaciones». Sin dejar de vigilar los efectos de la crisis climática. «El 2020 ha sido el año más cálido de la serie disponible. Un aumento de sólo dos grados en 2030 sería catastrófico para España», alertó.

Míriam García, directora de Land Lab (Laboratorio de Paisajes) también advirtió que «seguiremos teniendo una Gloria [en referencia al temporal] cada año y provocará que algunos espacios vayan desapareciendo». Por ello defendió que «todas las costas del mundo tienen que prepararse para los efectos del cambio climático, porque van a desaparecer las playas ligadas a los deltas y planicies por los fuertes temporales».

La jornada, que continuará la próxima semana con dos sesiones más, fue clausurada por el conseller de Política Territorial, Arcadi España, quien reiteró el «compromiso del Consell con la protección del litoral, porque está en juego la resiliencia del territorio y no deben ser vistas como un freno a la actividad económica y a la creación de empleo».