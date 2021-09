"Estamos aquí gracias a la ciencia. Si dicen otra dosis, ahí estaremos"

«Estamos encantados y agradecidos de ser el primer grupo al que han llamado. Nos la pondremos en cuanto nos llamen». Es el parecer del presidente de Avatcor, Jaime Tormo, la asociación de trasplantados de corazón y pulmón pero que resume el sentir de los pacientes que están en este grupo porque toda ayuda extra «no viene mal».

Es el mismo pensamiento que tiene Arturo Zornoza, presidente de Asleuval, la asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunitat Valenciana. En su caso, son 1.000 asociados «y la gran mayoría entrarán en esta tercera dosis porque han recibido trasplante de progenitores hematopoyéticos», ya sea propios o externos. Para Zornoza, el colectivo se ha mantenido «a salvo» de la pandemia «pero porque nosotros estamos muy acostumbrados a las medidas de higiene, distancia y mascarilla» por la debilidad del sistema inmune que conlleva la enfermedad y que se hace necesaria para el trasplante. Aún así «hemos aumentado más las precauciones y la tercera dosis será un punto de apoyo más para volver a la normalidad con más seguridad», explica.

Entre los trasplantados de hígado, las medidas de precaución también han sido vitales y ahora esperan «deseosos» esta dosis adicional «de la que nos llevan hablando ya bastante tiempo porque el coronavirus vemos que ha venido para quedarse», asegura Gabi Pugnaire, secretario de la Asociación de Enfermos Trasplantados Hepáticos de la C. Valenciana, Aethcv. En su caso, no habrá ni sombra de dudas, como el resto, a la hora de volver a ponerse la vacuna por tercera vez. «Estamos aquí vivos gracias a la ciencia. Si ahora dicen que es necesario volver a vacunarnos, ahí estaremos los primeros. Se lo debemos todo a la ciencia», sentencia Pugnaire.

Será en los hospitales

La Conselleria de Sanidad ha activado ya el proceso para identificar y citar a este colectivo, después de que la tercera dosis se aprobara en el Consejo Interterritorial de Sanidad del miércoles. Desde la conselleria no aportaron ayer fechas concretas pero el proceso no parece que se vaya a alargar demasiados días. Eso sí, los llamados a volver a inocularse lo harán, como en las dos ocasiones anteriores, en los hospitales y no en los vacunódromos, por motivos obvios de precaución y seguridad.