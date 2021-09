Los hospitales valencianos empiezan a vaciarse, por fin, de pacientes covid-19. La bajada de enfermos hospitalizados ha ido casi pareja a la de nuevos casos desde principios de agosto —ayer se notificaron 401 nuevos contagios— pero ha sido en las dos últimas semanas cuando este descenso se ha acelerado. No solo están saliendo de alta los que han necesitado cuidados hospitalarios, sino que también están llegando cada día menos pacientes covid a las puertas de los hospitales.

Justo en el pico de la curva de esta quinta ola, cuando se llegó al máximo de nuevos casos durante las dos últimas semanas de julio, se marcó también el máximo de personas que necesitaban ingresar en un hospital: hasta 125 al día según los datos del Ministerio de Sanidad el pasado 27 de julio. La cifra, en estos 40 días, ha caído un 80 % y, a día de hoy, necesitan cuidados hospitalarios por la covid apenas 25 personas diarias en la C. Valenciana.

La suma de las altas por la mejoría de los enfermos con la menor presencia de pacientes nuevos a las puertas de Urgencias está favoreciendo que el descenso en las últimas semanas de las personas ingresadas sea más acusado y más rápido. El máximo de hospitalizados en esta ola ha sido de 731 pacientes covid, 113 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Fue el pasado lunes 2 de agosto. A partir de ahí el descenso ha sido continuo y en los últimos quince días más importante, sobre todo en UCI.

Ayer, según datos de la Conselleria de Sanidad, quedaban en los hospitales 277 pacientes covid, 68 de ellos en UCI. De esta forma, la ocupación de camas por enfermos con coronavirus está en el 2,57 % y las UCI están ocupadas por el 8,94% con pacientes covid respecto todas las camas habilitadas y las que se podrían llegar a habilitar en situación de urgencia, 1.200.

De seguir así y si no existe un rebote propiciado por la vuelta al colegio o las Fallas, pronto se podrá hablar de hospitales con sus salas covid cerradas tres meses después de marcarse el pico cuando, en la gran ola de enero, hubo que esperar cuatro meses para llegar al mínimo de ingresados (que no bajó de 110).

Bien es cierto que las dos olas no son, en absoluto, comparables. La de este verano ha sido la primera oleada «de contagios», más parecida a las que los expertos auguran a partir de ahora con la gran parte de la población vacunada con las dos dosis. Al tener disponibles vacunas que no son esterilizantes —es decir, que evitan la enfermedad grave y la muerte pero no el contagio—, si hay virus circulando, este puede seguir provocando brotes y generando oleadas de contagios que elevan la incidencia acumulada. Los expertos llevan tiempo augurando que, a partir de ahora, tendrá menos sentido fijarse en este valor y más en el de hospitalizaciones y muertes. Ayer se notificaron otros 8 fallecidos y ya van 7.728 en esta pandemia.

El fruto de la vacunación

Y en esta última oleada, la «mano» de la vacuna se ha dejado notar claramente en los hospitales. Según datos de Sanidad, desde el pasado 20 de junio se han contagiado en la Comunitat Valenciana 102.114 personas. De ellas, 3.265 han necesitado ingresar en un hospital, el 3,2 % frente al 0,3 % que han necesitado entrar en la UCI (272). Antes de la llegada de la vacuna, la tasa de hospitalización era más del doble, del 7,2 %, teniendo en cuenta los 26.802 hospitalizados de los 373.257 contagiados desde el 10 de mayo de 2020 hasta el 24 de marzo de este año. La tasa de ingresos en UCI también ha caído a la mitad.