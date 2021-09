"Un menor se quita la vida en un acto impulsivo y los padres suelen ser los últimos en enterarse de lo que pasa"

El aumento en las consultas y asistencia a Urgencias por problemas de salud mental también tiene su reflejo en la actividad del Teléfono de la Esperanza. Sus voluntarios están atendiendo más alertas de suicidio y más problemas relacionados con la soledad.

Siempre hay alguien al otro lado del teléfono dispuesto a escuchar. Cerca de 5.000 llamadas telefónicas han atendido los voluntarios del Teléfono de la Esperanza de Alicante, una cifra que va camino de batir récords. Son los efectos secundarios de una pandemia que empieza a pasar su factura en la salud mental, en especial en la de los más jóvenes.

La pandemia de coronavirus está provocando un auténtico tsunami en forma de problemas de salud mental, que también tienen su reflejo en el trabajo que a diario desarrollan los voluntarios del Teléfono de la Esperanza. ¿En qué medida les está repercutiendo esta situación?

Hemos observado un aumento en todos nuestros recursos y no solo en las atenciones relacionadas con el suicidio. En 2020 se han atendido un 42% más de llamadas en Alicante y con los registros del primer semestre de 2021 vamos camino de batir otro récord. No sólo son alarmantes los datos relativos al suicidio, también los problemas de soledad que la pandemia está provocando. Hay una parte importante de la sociedad que se ha quedado al margen y la situación es dramática en el caso de las personas mayores, pero especialmente para los jóvenes. Por nuestra parte vamos a empezar a hacer cursos presenciales porque la gente ya lo está demandando.

Preocupan mucho las cifras de suicidios y tentativas de suicidio entre población cada vez más joven. ¿Cuál es el perfil de ese chico o chica que decide poner fin a su vida?

La gran diferencia con los adultos es que en los jóvenes el suicidio es un acto más impulsivo, de cinco o diez minutos. Con ellos todo es blanco o negro. Si tenemos la suerte de intervenir en ese momento, se puede evitar. De ahí la importancia, por ejemplo, de aplicaciones para el móvil con las que puedan alertar en un momento determinado. En los jóvenes además se acumulan la falta de relaciones sociales, el encierro... se les ha culpado de muchas de las situaciones que se han visto en esta pandemia y no hay que olvidar que vienen de épocas duras de acoso escolar y otro tipo de problemas. Los adultos, por contra, le dan muchas más vueltas hasta que toman la decisión. También se esconden en ellos más sentimientos de culpa y un deseo de dejar de sufrir, porque la gente que se suicida no quiere sufrir más.

Las redes sociales, ¿mejoran o empeoran el problema en el caso de los jóvenes?

Por un lado son una caja de resonancia que todo lo amplifican. Si antes te pasaba algo, se enteraban en tu clase y poco más. Ahora se entera todo el mundo. Poniendo como ejemplo el caso del chico de Madrid que mintió con la agresión, esa cruz le acompañará siempre porque ha tenido una repercusión nacional. Pero durante la pandemia han tenido su parte positiva y han permitido que los jóvenes no están tan aislados de sus amigos. Han sido una válvula de escape y han hecho que el problema no sea mayor. Como todo, las redes sociales en sí no son buenas ni malas, depende del uso que les demos.

¿Cómo pueden detectar estas situaciones los padres?

Los padres muchas veces son los últimos en enterarse de lo que les ocurre a sus hijos, como he comentado antes, son impulsivos y no avisan de que van a cometer un acto así.

¿Qué otros mitos rodean al suicidio?

Ideas como que quien avisa de que se va a suicidar nunca lo hace, eso no es cierto. Que sólo se suicidan los enfermos mentales, tampoco es verdad o que si lo intentas una vez nunca más lo vas a intentar. Tampoco es verdad.

¿Debemos hablar del tema los medios de comunicación?

Sí, debéis abordar el tema y darle visibilidad. Nunca se deben dar detalles morbosos, como los medios empleados para suicidarse o el lugar, porque eso sólo hace daño a la familia y da ideas a otras personas que planean quitarse la vida. Pero a través de los medios de comunicación el suicidio se puede prevenir y reducir.

¿Qué otros problemas de salud mental está dejando la pandemia?

Los problemas de soledad se han agudizado. Es un problema que estaba antes de la pandemia y que se ha agravado. Piensa en la cantidad de ancianos que no han salido de sus casas y no se han relacionado con nadie. En los peores momentos de la pandemia les dejaba en la puerta una bolsa con la compra de la semana y ya está. También vemos a personas que aún tienen miedo de salir y relacionarse. También los sentimientos de culpa, de personas que se responsabilizan por haberse contagiado, por no haber sabido cuidar de sus seres queridos. Y a su vez, el aumento de los suicidios deja problemas de salud mental en otras muchas personas, ya que se calcula que por cada persona que se quita la vida, entre seis y nueve van a desarrollar un duelo y no siempre son familiares, también amigos de la víctima.

Una situación para la que el sistema sanitario público no parece estar preparado. ¿Qué le parece el plan de choque que ha preparado la Generalitat para paliar los trastornos en jóvenes?

No hay recursos públicos suficientes para atender toda esta avalancha. Hay personas que van a necesitar ir a consulta cada semana durante un año, y eso no es posible en la red pública. En este sentido, cualquier plan que se ponga en marcha es mejor que nada, porque partimos de unos niveles muy bajos de recursos.